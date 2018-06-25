Hatay’ın Türkiye’ye katılışının79. Yılı nedeniyle düzenlenen festival kapsamında yapılacak güreşlerin kıran karına geçmesi bekleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’ın, Türkiye’ye katılışı etkinlikleri kapsamında Türkiye Aba Güreşi seçmelerinin yapılacağını belirterek; “ Aralıksız olarak 12 yıldır Aba Güreşlerini disiplinli bir şekilde, Türkiye geneline yayarak yapıyoruz. Bu güne kadar 8 kez Dünya Kupası Şampiyonaları düzenledik ve bu yıl 9. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonasını 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğiz. O şampiyonanın seçmelerini de festivalimizin içinde yapacağız. Müsabakalarımız her zaman olduğu gibi ücretsiz olacaktır. Türkiye seçmelerinde derece yapan sporcularımız Dünya Kupası’nda mücadele edecekler. Geçtiğimiz sene yaptığımız Dünya Kupası’na 39 ülke katılmıştı. Bu sene zirve yapacağız” diyerek, bu sene güreş severlere çok daha keyifli müsabakalar izlettireceklerini ifade etti.

Dünya Uluslararası Aba Güreşi Kurucu Başkanı ve Eşbaşkan Prof.Dr.Tbp.Kd. Albay İbrahim Öztek ise yaptığı açıklamada; “Güreşlerimiz her sene daha büyük katılımlara sahne oluyor. Bu seneki seçmeler ve Dünya Kupası’nda zirveye çıkacağız. 22 Temmuz’da Hatay’da Türkiye seçmelerini yapacağız. Dünya Kupasına tam takım 50 ülke bekliyorum. Ödüllerimiz de bu sene çok daha iyileştirildi. Belediye başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın katkıları ile ödüller; sporcularımıza eğitimleri ve spor hayatlarında destek olacak şekilde düşünülmüştür. Burada dereceye giren sporcularımız Dünya Kupası’nda mücadele edecekler. Ülkemizde yapılan festival kapsamındaki seçme ve dünya kupası yarışmalarına katılan Türk sporcular, uluslararası alanlarda yapılacak şampiyonalara ve milli müsabakalara katılma hakkına da sahip olacaklardır. Güreşler; 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 90 kg ve +90 kg (Ağır) kilolarında olup 10 boyda yapılacak. Eylül ayında yapılacak, Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonasına 60 kg,70 kg,80 kg,90 kg ve +90 kilolarda ilk üçe girenler ve federasyonca uygun görülen sporcular katılmaya hak kazanmış olacaklardır. Bu güne kadar Almanya’dan Sibirya’ya, Macaristan’dan Moğolistan’a pek çok üye ülkelerde 100 kadar uluslararası hakem ve antrenör yetiştirdik. 30 kadar ülkede federasyon kurduk. Hazırlık çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul ve Hatay’da bulunan yönetim kurulu asil üyeleri, Başkan Yardımcısı Kaya Muzaffer Ilıcak, Asbaşkan Mustafa Karagöl, Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri İnalöz, Ramadan Sever, Ahmet Kural, Züber İnalöz ve Mesut Yılmaz ve Spor Şube Müdürü Çilem Soylu, Özden Mısırlı ve Şenol Koyuncu’dan oluşan kurul, Aba Güreşi Hatay İl Temsilcisi ve Yarışma İzleme ve Karar Kurulu Başkanı Bekir Şençayırcı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Destek Hizmetleri Dairesi görevlilerince yürütülecektir. Bu sene Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız da hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Kendisine teşekkür ediyorum, kendisinin iki yıl önce yaptırmış olduğu 3000 seyirci kapasiteli Aba Güreşi yarışma alanı / Mersah’ın sabaha kadar Aba Güreşi sevenleri ile tıklım tıklım dolacaktır.” dedi.