Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası 27 Eylül'de başlıyor

Türkiye'nin en büyük yüzme yarışlarından 9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, bu sene Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da 2 bin sporcuyu ağırlayacak.

Türkiye'nin en büyük yüzme yarışlarından 9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, bu sene Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da 2 bin sporcuyu ağırlayacak. 27 Eylül'de başlayan şampiyona 30 Eylül'de sona erecek. Şampiyona heyecanı, 29 Eylül'de Hapimag Sea Garden Resort Bodrum sponsorluğunda düzenlenecek 10 kilometrelik Hapimag Maratonu ile tavan yapacak.

10 kilometrelik Hapimag Maratonu

En önemli ayağı 10 kilometrelik Hapimag Maratonu olan şampiyona, yalnızca Türkiye'de değil, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında da en kapsamlı yüzme yarışması olarak dikkat çekerken, şimdiye kadar 40 ülkeden 12 binin üzerinde sporcunun katıldığı 10 kilometrelik Hapimag Maratonu'nda yarışacak olan Güney Afrikalı yüzücü ve yan flüt virtüözü Carina Bruwer de yer alacak.