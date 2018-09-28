İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası 27 Eylül'de başlıyor

Türkiye’nin en büyük yüzme yarışlarından 9.

Türkiye'nin en büyük yüzme yarışlarından 9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, bu sene Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da 2 bin sporcuyu ağırlayacak.


Türkiye'nin en büyük yüzme yarışlarından 9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, bu sene Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da 2 bin sporcuyu ağırlayacak. 27 Eylül'de başlayan şampiyona 30 Eylül'de sona erecek. Şampiyona heyecanı, 29 Eylül'de Hapimag Sea Garden Resort Bodrum sponsorluğunda düzenlenecek 10 kilometrelik Hapimag Maratonu ile tavan yapacak.



10 kilometrelik Hapimag Maratonu


En önemli ayağı 10 kilometrelik Hapimag Maratonu olan şampiyona, yalnızca Türkiye'de değil, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında da en kapsamlı yüzme yarışması olarak dikkat çekerken, şimdiye kadar 40 ülkeden 12 binin üzerinde sporcunun katıldığı 10 kilometrelik Hapimag Maratonu'nda yarışacak olan Güney Afrikalı yüzücü ve yan flüt virtüözü Carina Bruwer de yer alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.