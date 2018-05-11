Olimpiyatlarda sergilenen atık pil atarak para ve puan yükleyen ‘Pilkart’ projesi dikkat çekti.

10 farklı ülkeden 733 proje başvurusunun yapıldığı Çekmeköy Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda ilk 70’e giren Projeler İstanbul Maltepe Üniversitesinin kampüsünde bulunan İstanbul Marma Otel’de sergilenmeye başlandı. Kurdele kesiminin ardından açılan Final Sergisi’nde, öğrenciler projelerini gelen davetlilere anlattı. Projeye katılan öğrenciler katılım sertifikalarını Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve protokolün elinden aldı.

“Gençlerimize yerel yöneticiler olarak bir katkıda bulunmak istiyoruz”

Uluslararası Bilim Olimpiyatları kapsamında konuşma yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Çekmeköy olarak bunu 3 yıldır yapıyoruz. İlkini Aziz Sancar adına yaptık. İkincisini Aliye İzzetbegoviç adına yapmıştık. Şimdi de üçüncüsünü çok değerli hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına yapıyoruz. İstiyoruz ki ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimize yerel yöneticiler olarak bir katkıda bulunalım. Bu yıl yaptığımız çalışmaya 733 tane projemiz müracaat etti. Biz bunları eleyerek 70’e düşürdük. Buradan da İnşallah 15 gencimizin icadını değerlendireceğiz ve dereceye girenlere belediye olarak teşvik etmek için ödüllendiriyoruz. Birinci olanlara 10’ar bin lira ödül vereceğiz. Ve toplamda da 66 bin lira ödülümüz var bu gençlerimize” dedi.

“Dünyadaki gelişmeleri izleme devri kapandı, önderlik etme devri başladı”

Uluslararası Bilim Olimpiyatları’na kapılarını açan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, “Maltepe Üniversitesi olarak ben gerçekten öteden beri Çekmeköy Belediyesi’nin eğitim, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini gıpta ile izliyorum. Bir üniversite rektörü olarak da çok değerli başkanımızla 3 yıldır ortak projeler yapmakta ayır bir onu verici bizim için. Tabi yeni Türkiye’nin yapı taşı gençlerinin eğitilmesinde ve ilerlemesinde bir parça bizim de tuzumuz olursa ne mutlu bize. Çünkü artık dünyadaki gelişmeleri izleme devri kapandı. Dünyadaki gelişmeleri önderlik etme, aktör haline gelme devri başladı” şeklinde konuştu.

Bilim Olimpiyatlarında ‘Pilkart’ projesine büyük ilgi

Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında birbirinden güzel projeler katılımcıların takdirini topladı. Projelerin en dikkat çekeni ise atık pil atarak, karta para ya da puan yükleyen ‘Pilkart’ oldu. Projesini anlatan Adana Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi İsmail Başer, “Projem insanları atık pil toplama konusunda teşvik etmek. Kullanıcı geliyor uygun bölmeden pili atıyor. Mekanizmamız pilin voltajını ölçüyor. Eğer pil doluysa bize geri veriyor. Boş ise diğer kısma atıyor ve temassız kartınıza para yüklüyor” ifadelerini kullandı.

“Engelliler için sensörlü tekerlekli sandalye”

Proje hakkında bilgi veren Nevşehir Altınyıldız Fen Lisesi Yunus Emre Aşıcı: “Projemiz fiziksel engelliler için sensörlü tekerlekli sandalye. Amacımız şuydu engelliler için birçok araç yapılıyor. Ama kolları olamayan engelliler için henüz yapılmış bir araç yok. Onların birilerine muhtaç olmadan bir yerden bir yere gitmeleri mümkün olmuyor. Bizim araç ile kolları olmayan ve herhangi bir engelli çok kolay bir şekilde istediği yerlere çok kolay ivmesel hareketlerle devam edebiliyor” şeklinde konuştu.

Olimpiyat sonucunda dereceye girenler parayla ödüllendirilecek

Teknoloji, tıp ve savunma, sanayi ve enerji alanlarında yerli ve milli beyinlerin yetişmesinde umut vaat eden projeler akademisyenlerden oluşan jüri heyeti tarafından yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve sosyal etki kriterleri göz önünde bulundurularak 70 tanesi final sergisine yer almaya hak kazandı. Araştırma, Teknoloji ve Enerji Verimliliği adı altında 3 kategoride yapılan değerlendirmeler sonunda kategori birincilerine 10 bin TL, ikincilerine 5 bin TL, üçüncülere 3 bin TL, 4. ve 5.’lere ise 2 bin TL ödül verilecek. Ödüller, İstanbul Marma Otel’de 12 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek programda verilecek.