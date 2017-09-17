Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Kupası sona erdi

Suat Günsel Kupası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu ev sahibi Yakın Doğu’yu yenen Avenida oldu.

Suat Günsel Kupası sona erdi. Birbirinden çekişmeli maçların oynandığı karşılaşmalar sonucunda İspanyol ekibi Avenida, finalde ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesini yererek şampiyon oldu. Bu sene 4.’sü düzenlenen turnuva Uluslararası kulvarda bu sene ilk defa düzenlendi. Turnuvada Yakın Doğu Üniversitesinin yanı sıra Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Castors Braine, USK Prag ve Anevida olmak üzere 6 takım mücadele etti. Turnuvada yer alan Galatasaray oynadığı hiçbir maçı kazamayarak kupada altıncı olurken, Hatay BŞB dördüncü oldu. Ev Sahibi Yakın Doğu Üniversitesi ise finalde İspanyol rakibi Avenida’ya beş sayı farkla yenilerek ikinci oldu.

“Spor ambargolarının biran evvel kalkmasını istiyoruz”

Turnuva boyunca oynanan bütün maçlarda tribünler hınca hınç dolarken, KKTC’de yaşan taraflar müsabakaların artık burada oynanması yönünde görüş bildirdi. Maçların Kıbrıs’ta oynamasını istediklerini belirten Emel Gardiyanoğlu, “Bu gece Yakın Doğu Bayan Basketbol takımına destek olmaya geldik. Bundan sonra ligde ve Avrupa’da oynanacak olan maçları kendi halkımızın önünde kendi memleketimizde bu coşkuyu tekrardan yaşatmalarını diliyoruz. Spor ambargolarının biran evvel kalkmasını istiyoruz” dedi.

“KKTC takımlarına uluslararası alanda temsiliyet hakkı verilsin”

KKTC takımlarının Kıbrıs’da rahatça maç yapmalarını istediklerini belirten Ahmet Savaşhan, “Büyük bir mutluluk. Lig ve Avrupa şampiyonu olmamızın avantajını kullanarak bugün ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir çağrımız olacak. Artık KKTC üzerinde ki bütün spor ambargosunun kırılarak burada insanımızın, gençlerimizin, sporcularımızın artık temsil edilmesini ve kendi ülkemizde rahatlıkla maç yapılmasını istiyoruz. Buradan dünyaya bir çağrıda bulunuyorum, KKTC takımlarının tümüne artık uluslararası alanda temsiliyet hakkı verilsin ve bu güzel coşkuyu hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında hep beraber yaşayalım” şeklinde konuştu.

“KKTC’nin gururu olsa gerek bu turnuva”

Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupasında ikinci olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, “Olağanüstü bir turnuva izledik. Euro League’de son beş senede üç şampiyonluk kazanmış olan takımlar buradaydı. Galatasaray, Avenida, Prag gibi üst düzey takımların olduğu bir turnuva her halde Türkiye’de bile yapılmadı ki KKTC’nin gururu olsa gerek bu turnuva. Futbolda Barcelona, Real Madrid gibi takımların gelmesi gibi oldu. Bu turnuvada emeği geçen tüm Yakın Doğu Üniversite’sine teşekkür ediyorum. Bizde onları en iyi şekilde temsil ettik. Böylece ambargo falan dinlemeden neler yapılabileceğini herkese göstermiş oldular. Bu büyük bir adım oldu bu” ifadelerini kullandı.

“Böyle organizasyonlar sürekli olursa da ambargoları kırmış oluruz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, “Yakın Doğu Üniversitesine teşekkür etmek isterim böyle bir organizasyonu bizim ülkemize getirdiği için. Biz ambargolarla boğuşuyoruz. İnşallah bu bir ilk olur. Böyle organizasyonlar sürekli olursa da ambargoları bir nevi kırmış oluruz” dedi.