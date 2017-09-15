Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvası

Suat Günsel Basketbol Turnuvası A Grubu ikinci maçında Galatasaray ile Hatay Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hatay BŞB 80-63’lük skorla kazandı.

Mücadelenin ilk periyoduna her iki takımda istekli başlarken Galatasaray Işıl ve Dubljeviv ile boyalı alandan bulduğu sayılarla skoru 4-8 yaptı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi molaya gitti. Mola dönüşü etkili başlayan Hatay, Abdelkader ve Merve’nin bulduğu sayılar ile farkı kapatarak 25-19 öne geçti. Karşılaşmanın ilk periyodu bu skorla sona erdi.

İkinci çeyreğe etkili savunma ve hücumla başlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Mirchova ve Özge ile bulduğu dış atışlar ile farkı 10 sayıya çıkararak skoru 32-22 yaptı. Oyun ve skor üstünlüğünü periyot boyunca devam ettiren Hatay, skoru 41-29 yaptı. Karşılaşmanın ikinci periyotu 41-29 Hatay üstünlüğü ile sona erdi. Üçüncü periyoda da ikinci periyotta olduğu gibi hızlı başlayan Hatay, Mirchova ve Bahar ile bulduğu sayılarla ile Galatasaray karşısında farkı 20 sayıya çıkartarak skoru 53-33 yaptı. Karşılaşmanın sonlarına doğru Hatay skoru iyice arttırdı ve karşılaşmanın üçüncü periyodu 63-39 Hatay üstünlüğü ile sona erdi.

Son periyoda da kaldığı yerden devam eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Merve, Snytsina ve Abdelkader ile Galatasaray karşısında farkı açarak skoru 73-50 yaptı. Maçın geri kalanında da üstünlüğü bırakmayan Hatay, karşılaşmadan 80-63’lük skorla galip ayrıldı.

Salon: Yakın Doğu RA-25

Hakemler: Uğur Özen xx, Musa Kazım Çetin xx, Sinem Tetik xx

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Özge xx 6, Snytsina xxx 13, Seda xx 10, Berrak x, Hülya x 3, Devran x, Bahar xx 4, Merve xxx 13, Abdelkader xxx 20, Gizem x, Mircheva xxx 11

Başantrenör: Aikaterini Chatzidari

Galatasaray: Epoupa xx 8, Özge x 2, Miray x, Sude x, Meltem xx 2, Eda x, İrem xxx 9, Işıl xx 4, Dubljevic xxx 18, Petronyte x, Gizem xxx 13, Merve xx 7

Başantrenör: Marina Maljkovic

1. periyot: 25-19 (Hatay BŞB lehine)

Devre: 41-29 (Hatay BŞB lehine)

3. periyot: 63-39 (Hatay BŞB lehine)