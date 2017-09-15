Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvası

Suat Günsel Basketbol Turnuvası ikinci gününde B grubu takımlarından Yakın Doğu Üniversitesi ile Castors Braine karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 79-70 Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Mücadelenin ilk periyoduna her iki takımda istekli başlarken ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi Mesrddagh ve Eldebring ile boyalı alandan bulduğu sayılarla skoru 15-9 yaptı ve rakip Castors molaya gitti. Mola dönüşü de etkili oyununa devam eden Yakın Doğu, Wauters ve Holingsvort ile bulduğu sayılarla skoru 27-19 getirdi ve maçın ilk periyodu bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın ilk periyodu bu skorla sona erdi.

İkinci çeyreğe etkili savunma ve hücumla başlayan Belçika temsilcisi, Merike ve Olesia’nın dış atışlardan bulduğu sayılar ile farkı kapatarak skoru 32-31’e getirdi. Periyodun geri kalanında her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken karşılaşmanın ikinci periyotu 41-42 Castors Braine üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü periyoda her iki takımda karşılıklı basketlerle başlarken Belçika temsilcisi Olesia ve Marjorie’den gelen basketlerle skoru 49-53 yaptı. Üçüncü periyodun sonlarına doğru canlanan Yakın Doğu, Holingsvort ve Eldebrink ile skoru 58-58’e getirdi. Periyodun son hücumunda Merike boyalı alandan bulduğu atışla Castors’u öne geçirdi ve üçüncü periyot 58-60 Castors üstünlüğü ile sona erdi.

Son periyoda etkili başlayan Yakın Doğu, Holingsvort ve Wauters ile ard arda sayılar bularak skoru 70-64’e getirdi ve Belçika temsilcisi molaya gitti. Mola dönüşü de etkili oyununa devam eden Yakın Doğu Üniversitesi maçı 79-70 kazandı.

Salon: Yakın Doğu RA-25

Hakemler: Murat Ciner xx, Uygar Kurt xx, Seda Esen xx

Yakın Doğu Üniversitesi: Gülfer x, Emine x, Olcay xx 6, Mesrddagh xxx 10, Eldebrınk xx 12, Cansu xxx 12, Ayfer x, Bahar xx 2, Wauters xxx 15, Holingsvort xxx 22, Melike x, Gökçe x

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

Castors Braine: Jones xx 7, Antonia x, Celeste xx 13, Marjorie xx 10, Merike xx 13, Anete x, Manon x, Maxvella x 4, Olesia xxx 18, Nikolina xx 5, Emmanuella x

Başantrenör: Zvirgzdins Ainars

1. periyot: 27-19 (Yakın Doğu lehine)

Devre: 41-42 (Castors Braine lehine)

3. periyot: 58-60 (Castors Braine lehine)