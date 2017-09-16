Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvası

Suat Günsel Basketbol Turnuvası’nda Avenida ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Avenida 62-50 kazandı. Avenida yarın akşam Yakın Doğu Üniversitesi ile final maçına çıkacak.

Mücadelenin ilk periyotunda her iki takım da karşılıklı savunma yaparak başlarken Avenida Dominguez, Moss ile Hatay ise Snytsina ve Bahar ile boyalı alandan bulduğu sayılarla skoru 12-10 yaptı. Mücadelenin ilk periyotu 18-13’lük Avenida üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci çeyreğe ilk yarının aksine etkili savunma ve hücumla başlayan Hatay, Hülya ve Bahar’la bulduğu sayılarla farkı bir sayıya kadar düşürdü ve skoru 24-23 yaptı. Karşılaşmanın geri kalanında baskıyı arttıran Avenida Abdi, Elonu ve Givens ile bulduğu sayılarla devreye 36-30 önde girdi.

Üçüncü periyota her ikim takım da etkili başladı. Hatay BŞB’de Snytsina ile Abdelkader, Avenida’da ise Elonu ile Asurmendi skora katkı yaparken periyot 45-43 Avenida üstünlüğü ile sona erdi.

Son periyota kaldığı yerden devam eden Avenida Dominguez ile boyalı alan dışından, Gil ile boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı 15’e çıkartarak skoru 60-45 yaptı. Oyun ve skor avantajını korumayı başaran Avenida karşılaşmadan 62-50 galip ayrıldı.

Salon: Yakın Doğu RA-25

Hakemler: Murat Ciner xx, Seda Esen xx, Sinem Tetik xx

Avenida: Elonu xx 14, Nicholls xx 9, Dominguez xx 9, Abdi xx 8, Quevedo xx, Asurmendi xx 6, De Souza xx, Gil xx 8, Garcia xx, Givens xx 3, Moss xx 5

Başantrenör: Miguel Angel Ortega

Hatay BŞB: Özge xx 5, Snytsina xx 10, Seda xx, Berrak xx, Hülya xx 9, Devran xx, Bahar xx 10, Merve xx 1, Abdelkader xx 13, Gizem xx, Mircheva x 2

Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki

1. Periyot: 18-13 (Avenida lehine)

Devre: 36-30 (Avenida lehine)

3. Periyot: 45-43 (Avenida lehine)