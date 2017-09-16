Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvası

Suat Günsel Basketbol Turnuvasında Castors Braine ile USK Prag karşı karşıya geldi. Mücadeleyi USK Prag 82-77 kazandı. Castors Braine yenen USK Prag yarın Hatay Büyükşehir Belediyespor’la üçüncülük dördüncülük maçına çıkacak.

Mücadelenin ilk periyodunda her iki takım da karşılıklı sıkı savunma yaparak başlarken, USK Prag’ta Julie, Marjia ile Castors ise Antonia ve Anete ile boyalı alandan bulduğu sayılarla skoru 10-6 yaptı. Mücadelenin ilk periyodu 21-13 USK Prag üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci çeyreğe de ilk periyotta olduğu etkili hücum ve sıkı savunma ile başlayan Prag, Alena ve Marjia ile bulduğu sayılar ile farkı 11’e çıkararak skoru 33-22 yaptı. Karşılaşmanın geri kalanında baskıyı arttıran Prag, Alena, Marjia ve Leticia ile bulduğu sayılarla devreye 41-34 önde girdi.

Üçüncü periyoda Castors Braine, USK Prag’a göre daha istekli başladı. Castors, Anete ve Celeste ile bulduğu sayılar ile durumu 54-50’ye kadar getirerek farkı dörde düşürdü. Geri kalan dakikalarda Prag’ta Marta ile Marjia, Castors ise Olesie’nin bulduğu sayılar ile skoru 64-64 yaptı ve periyot bu skorla sona erdi.

Son periyoda karşılıklı üçlükler ile hızlı başladı. Castors’tan Olesie’nin üçlüğüne Prag’tan Alena karşılık verdi. Castors’tan Celeste ve Prag’tan da Katerina’nın sayıları ile skor 72-69 oldu. Oyun ve skor avantajını korumayı başaran USK Prag karşılaşmadan 82-77 galip ayrıldı.

Salon: Yakın Doğu RA-25

Hakemler: Uğur Özen xx, Uygar Kurt xx, Musa Kazım Çetin xx

Castors Braine: Jones x, Antonia xx 7, Celeste xxx 16, Marsorie xx 6, Merike x, Anete xxx 20, Manon x, Maxuella xx 6, Olesia xxx 19, Nikolina xx 3, Emmanuella x

Başantrenör: Ainor Szvirzins

USK Prag: Brabençova x 1, Leticia xx 8, Julie x, Karolina xx 7, Alena xxx 19, Veronika x, Marjia xxx 21, Marta xxx 12, Katerina Elhotova xxx 13, Aneta x 1, Michaela x

Başantrenör: Natalia Hejkova

1. Periyot: 21-13 (USK Prag lehine)

Devre: 41-34 (USK Prag lehine)

3. Periyot: 64-64