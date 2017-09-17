Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvası

Suat Günsel Basketbol Turnuvası’nın son gününde Castors Braine ile Galatasaray beşincilik altıncılık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Castors Braine 69-64 skorla kazandı. Galatasaray’ı yenen Castors Braine Dr. Suat Günsel Basketbol Kupasını beşinci olarak bitirdi.

Mücadelenin ilk periyotunda Castors Braine etkili başlarken Antonia ile dış atışlardan Merike ile de boyalı alandan bulduğu sayılar ile skoru 13-4 yaptı. Periyotun sonlarına doğru Galatasaray Epovpa ve Özge ile arda arda sayılar bularak farkı 1 indirdi ve skoru 19-18 yaptı. İlk periyotu Castors Braine bu skorla önde bitirdi.

İkinci çeyreğe her iki takım da etkili savunma ile başladı. Castors, Jones ve Anete ile Galatasaray ise Meltem ve Merve’nin boyalı alandan bulduğu sayılarla skoru 23-20 yaptı. Periyotun geri kalanında oyunda hakimiyetini artıran Castors, Antonia ve Anete ile bulduğu sayılarla skoru 35-29 yaptı ve devreye önde girdi.

Üçüncü periyota etkili başlayan Castors Braine, Merike ve Nikolina ile boyalı alandan bulduğu sayılar ile durumu 45-36’ya getirdi. Geri kalan dakikalarda da skor ve oyun üstünlüğü koruyan Castors, 55-42 ile üçüncü periyotu önde bitirdi.

Son periyota da kaldığı yerden devam eden Castors Anete, Olesia ve Jones ile boyalı alandan bulduğu sayılar ile skoru 63-53 yaptı. Karşılaşmanın geri kalanında Galatasaray’da Işıl Alben boyalı alandan ve dışından üst üste basketler bulsa da Castors Braine maçı 69-64 kazandı ve Suat Günsel Basketbol Turnuvası’nda beşinci oldu.

Salon: Yakın Doğu RA-25

Hakemler: Uygar Kurt xx, Kazım Çetin xx, Burak Pehlivan xx

Castors Braine: Jones xx 5, Antonia xx 16, Celeste xx 4, Marsorie xx 4, Merike xx 7, Anete xx 15, Manon xx 2, Maxuella xx, Olesia xx 7, Nikolina xx 9, Emmanuella xx

Başantrenör: Ainor Szvirzins

Galatasaray: Epovpa xx 10, Özge xx 12, Miray xx, Sude xx, Meltem xx 5, Eda xx, İrem xx 3, Işıl xx 10, Dubljevic xx 4, Petronyte xx, Gizem xx 14, Merve xx 6

Başantrenör: Marina Malskovic

1. Periyot: 19-18 (Castors Braine lehine)

Devre: 35-29 (Castors Braine lehine)

3. Periyot: 55-42 (Castors Braine lehine)