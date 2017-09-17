Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvası

Suat Günsel Basketbol Turnuvası’nın son gününde Hatay Büyükşehir Belediyespor ile USK Prag üçüncülük dördüncülük maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi USK Prag 66-82 kazandı. Hatay BŞB’yi yenen USK Prag Dr. Suat Günsel Basketbol Kupasını üçüncü olarak bitirdi.

Mücadelenin ilk periyotuna her iki takımda sıkı savunma ile başlarken iki takım da hücumda etkisiz kaldı. Hatay BŞB, Özge Sintina, Hülya ve Bahar ile boyalı alandan sayılar bulurken, USK Prag ise Hansova, Rezan ve Sargay ile sayılar buldu. Mücadelenin ilk periyotu 11-13 USK Prag üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci çeyreğe ilk periyota göre daha etkili başlayan Hatay BŞB, Özge ve Bahar’ın boyalı alan dışından attıkları sayılar ile 25-23 öne geçti. Geri kalan dakikalarda Hatay BŞB Mircheva’nın etkili oyunu ile skor üstünlüğü sürdürdü ve 36-32’lik skorla devreye önde girdi.

Üçüncü periyota Abdelkader ve Mirceva’nın ard arda attığı üçlerle başlayan Hatay BŞB skoru 46-41 yaptı. Üçüncü periyotun başlarında geriye düşen Prag Hanşova, Rezan ve Sargay ile bulduğu sayılarla üçüncü periyotu 54-55 önde bitirdi.

Son periyoda da kaldığı yerden devam eden USK Prag, Rezan, Katerina Elhatova ve Sargay ile boyalı alandan ve dış atışlardan bulduğu sayılar ile farkı 13’e çıkartarak skoru 58-71 yaptı. Maçın geri kalanında skor ve oyun üstünlüğünü sürdüren USK Prag maçı 66-82 kazandı ve Suat Günsel Basketbol Turnuvası’nda üçüncü oldu.

Salon: Yakın Doğu RA-25

Hakemler: Uğur Özen xx, Ahmet Maslakçı xx, Seda Esen xx

Hatay BŞB: Özge xx 10, Sintina xxx 12, Seda x, Berrak x, Hülya xx 4, Devran x, Bahar xx 11, Merve xx 5, Abdelkader xxx 10, Gizem x, Mirceva xxx 14

Başantrenör: Ekatarini Catzidari

USK Prag: Elhotova x, Gonzalez xx 5, Pospisilova x, Elhatova xx 3, Hansova xxx 14, Vorackova xx 2, Rezan xxx 16, Sargay xxx 18, Katerina Elhatova xxx 19, Mainclova x, Kreyzova xx 5

Başantrenör: Natali Heykova

1. Periyot: 11-13 (USK Prag lehine)

Devre: 36-32 (Hatay BŞB lehine)

3. Periyot: 54-55 (USK Prag lehine)