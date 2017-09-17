Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvası

Suat Günsel Basketbol Turnuvası’nın son gününde ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi ile İspanyol ekibi Avenida şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Avenida 56-61 kazandı. Yakın Doğu Üniversitesini yenen Avenida, Dr. Suat Günsel Basketbol Kupası’nın şampiyonu oldu.

Mücadelenin ilk periyoduna her iki takım da sıkı savunma ile başlarken iki takım da hücumda etkisiz kaldı. Yakın Doğu Bahar ve Holingsvort ile boyalı alandan sayılar bulurken, Avenida ise Givens ve Moss ile sayılar buldu. Mücadelenin ilk periyodu 10-12 Avenida üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci çeyreğe ilk periyoda göre daha etkili başlayan Avenida, Gil ve Givens ile boyalı alandan attıkları sayılar ile skoru 16-19 yaptı. Geriye düştükten sonra Cansu ve Mesrdagh ile art arda üçlükler bulan Yakın Doğu skoru 29-21 yaptı ve devreye önde girdi.

Üçüncü periyoda da etkili başlayan ev sahibi Yakın Doğu, Olcay ve Bahar ile bulduğu sayılar ile skoru 33-25 yaptı. Maçın geri kalanında oyun ve skor üstünlüğünü koruyan Yakın Doğu Üniversitesi 43-37’lik skorla üçüncü periyodu önde bitirdi.

Son periyoda etkili başlayan Avenida Givens, Elonu ve Nicholls ile bulduğu sayılar ile altı sayı geriden gelerek skoru 47-51 yaptı ve bitime beş dakika kala öne geçti. Maçın geri kalanında skor ve oyun üstünlüğünü sürdüren Avenida maçı 56-61 kazandı ve Suat Günsel Basketbol Turnuvasının şampiyonu oldu.

Salon: Yakın Doğu

Hakemler: Murat Ciner xx, Nusret Sırdar xx, Sinem Tetik xx

Yakın Doğu: Gülfer x, Emine x, Olcay xx 7, Mesrdagh xx 3, Eldebring xxx 12, Cansu xx 5, Ayfer x, Bahar xx 2, Wauters xx 8, Holingsvort xxx 19, Melike x, Gökçe x

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

Avenida: Elonu xx 6, Nicholls xx 6, Dominguez xx 8, Abdi xx 6, Quevedo xx 5, Asurmendi xxx 10, De Souza x, Gil xx 5, Garcia x, Givens xxx 11, Moss xx 4

Başantrenör: Miguel Angel Ortega

1. Periyot: 10-12 (Avenida lehine)

Devre: 29-21 (Yakın Doğu lehine)

3. Periyot: 43-37 (Yakın Doğu lehine)