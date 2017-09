Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası basın toplantısı yapıldı

Suat Günsel Kupası basketbol turnuvası ile ilgili basına bilgi verildi.

NEU RA25 Spor Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında; Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Elexus Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Baturalp Bozkurt, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç. Hakan Atamtürk, Kıbrıs Türk Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatör Yardımcısı Erhan Ayaz hazır bulundu.

Kıbrıs Türk spor tarihinde milat yaşanacak

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ülkemizde Avrupa’nın önde gelen takımları ile Türk takımlarının yer aldığı bir turnuvanın ilk kez yapıldığını söyledi.

Doç. Dr. Tüzünkan turnuvayı düzenlemelerinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, İspanya’dan Castros Barine, Belçika’dan CB Avenida, Çek Cumhuriyeti’nden ZVZ USK Prague ile Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray ve Hatay BŞB takımlarının turnuvada yer alacağını hatırlattı.

“Turnuva Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti spor tarihi açısından bir milat olacak” diyen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, bu kadar üst düzey takımların ülkemize geliyor olmasının tüm vatandaşlarını ilgisini çekeceğine inandığını ve ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurması açısından önemli bir turnuvanın kendilerini beklediğini belirtti.

Doç. Dr. Günsel: “Turnuva maçların ülkemizde oynanması için bir basamak olacaktır”

Toplantıda ilk sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı olarak dördüncü yıllarında uluslararası bir turnuvayı KKTC’ye taşıdıklarını ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Maçların KKTC’de oynanması için mücadeleye devam ettiklerini belirten Doç. Dr. Günsel, turnuvanın ve bu tür organizasyonların bir basamak olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Günsel, “Avrupa’nın önde gelen takımlarının turnuvayı kabul ederek buraya gelmesi basamakları tırmandığımızın göstergesidir” dedi.

Eurolague ve EuroCup takımlarından oluşan turnuvanın basketbol otoriterleri tarafından Mini Euroleague olarak anılmaya başlandığını anlatan Doç. Dr. Günsel, ev sahibi olarak heyecanlı olduklarını yineledi.

Turnuvanın gelenekselleştirilmesi arzulanıyor

Konuşmasının devamında turnuvanın gelenekselleştirilmesini arzu ettiklerine dikkat çeken Doç. Dr. İrfan S. Günsel, “Bir sonraki yıl daha farklı takımlarla yine turnuvalarda birlikte olmak arzusundayız” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Günsel sözlerinin sonunda Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğindeki turnuvanın heyecanlı ve keyifli geçeceğine inanç belirtti.

Güney Kıbrıs’ın engelleme girişimleri çürütüldü

Bir soru üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin turnuvayı engelleme tezlerini çürüttüklerini söyleyen Doç. Dr. İrfan Günsel, Güney Kıbrıs’ın Dışişleri Bakanlığı, Elçilikler ve Kıbrıs Rum Basketbol Federasyonu aracılığı ile turnuvaya katılacak olan Avrupa Takımları’na Kuzey Kıbrıs’ın “işgal toprakları” olduğunu içeren mektup gönderdiğini açıkladı.

Takımlara Güney Kıbrıs’ın tezlerini çürütecek açıklamalarda bulunduklarını ifade eden Doç. Dr. Günsel şunları anlattı:

“Buraların işgal altında topraklar olmadığını içeren yazılar gönderdik. Burada 120 ülkeden farklı öğrencinin gelip okuduğu, Deep Purple konserinin yapıldığı, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Avrupa Üniversiteler Birliği’ne, Dünya Üniversiteler Birliği’ne ve İslam Üniversiteleri Konfederasyonuna tam üye olduğunu, Dünya Tıp Birliklerine üye olabildiklerini. Buraların güvenli ve özgür topraklar olduklarını anlattık. Son dakika sürprizleri her an olabilir ama on yıllardır iddia edilen yanıltıcı tezler erimeye başladı. Daveti yapan EuroCup ve Türkiye Şampiyonu bir takım. Güney Kıbrıs her zamanki tavrını sürdürüyor biz de eskimiş tezlerini çürütebildik.”