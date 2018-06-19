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19 Haziran 2018 09:38

Uluslararası Dünya Yoga Günü Türkiye organizasyonu başlıyor

Birbirinden farklı etkinliklerle ev sahipliği yapan Akmerkez, 21 Haziran Perşembe günü Yoga Festivali düzenleyecek.

Uluslararası Dünya Yoga Günü Türkiye organizasyonu başlıyor

19 Haziran 2018 09:38

Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşecek Uluslararası Dünya Yoga Günü için çok özel bir program hazırlandı.



Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşecek Uluslararası Dünya Yoga Günü için çok özel bir program hazırlandı. 21 Haziran Perşembe günü Akmerkez Üçgen Teras’da gerçekleşecek ‘Yoga Festivali’nin hazırlıkları Yoga Vakfı tarafından, Orkun Kargöz ve Zuhal Ceran’ın koordinatörlüğünde yapılacak. Bu çok özel günde ziyaretçiler, Mercan Dede’nin performansını da dinleme imkanı bulacak. Ayrıca Dr. Neslihan İskit, Ebru Şinik, Göksel Karabayır, Mert Güler ve Murat Mısırlı tüm gün etkinlik alanında misafirlerle bir araya gelecek. Hem misafirlerle yogaya ilişkin özel bilgileri paylaşacaklar, hem de farkındalık sohbetleri gerçekleştirecekler.



"Dünyaya huzur ve sağlık getireceğine inanıyoruz"


Yoga sistemini Türkiye’ye getiren ve bu alanda öncülük eden Yoga Vakfı Kurucu Başkanı Yogi Adnan Çabuk, "Yoga sisteminin daha iyi ve doğru anlaşılması; topluma mal olacak şekilde yayılması, hatta okullarda öğretilmesi en büyük hayalimiz. Bu hayalimizin dünyaya huzur ve sağlık getireceği inancındayız. Bu nedenle 179 ülkede aynı anda kutlanan Uluslararası Dünya Yoga Günü’nü insanlığın bir bayramı olarak görüyoruz. Yoga Vakfı olarak, insanlığa hizmet düşüncesiyle yogayı tanıtmak ve yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bu özel günde herkesi etkinliğimize bekliyoruz" dedi.




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