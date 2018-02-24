Uluslararası Eğitimde “Trump - Trudeau Etkisi”

Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IIE) son yayınladığı raporunda, 2015 - 2016 ve 2016 - 2017’de Amerika’da eğitim almak için başvuran yabancı öğrencilerin sayısında yüzde 3’lük bir düşüş yaşandı. Uzmanlar bu durumun öncelikli sebeplerinin Amerika’da yükselen göçmenlik karşıtı politikalar ve Trump hükümetinin öğrenci değişim programlarının bütçelerini yarı yarıya kesmesi olduğunu belirtiyor. Ayrıca politik iklimin gelecek yıllar için belirsizliğini koruyor olması ve Müslüman ülkelerin bir kısmına uygulanan vize yasağı da bir diğer önemli etken.

Uluslararası Eğitimciler Birliği Yönetici Direktörü Eshter Brimmer’de konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Amerika şu an hala uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği ülke, ancak Pazar payını kaybetmeye başladık. Öğrenciler artık önlerindeki farklı alternatifleri de değerlendirmeye başladı ve kimi öğrenciler Avustralya, Kanada ve diğer ülkelere yönelmeye başladı.”

Akare Yurtdışı Eğtim Fuarları Direktörü Rahmi Mesud Yılmaz konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Donald Trump ABD başkanı seçilmesinin ardından Türkiye’den yurtdışı eğitim için Amerika’yı düşünen öğrencilerin iştahlarında ciddi bir azalma gözledik. Bunun üzerine güçlü Amerikan doları ve kısa süreliğine de olsa Türkiye - ABD arasında yaşanan vize krizi, ABD’deki Türk öğrenci sayısını ciddi olarak düşürdü. Bu arda bütün bu olanlara rağmen ABD, Türkiye ve dünyada hala yükseköğrenim için en çok tercih edilen ülke durumunda.”

ABD’nin tam tersine Kanada’da 2015 yılında başkanlık koltuğuna gelen Justin Tredeau eğitim sektöründe Kanada için Trump’ın tam tersi yönüne büyük bir etki oluşturdu. Daha seçildiği yıl uluslararası öğrencilere Kanada’da Yaşam Sınıfları başvuruları için bariyerleri kaldırma ve vatandaşlık başvurularını kolaylaştırma taahhüdünde bulunup kararsız öğrencileri Kanada’ya çekmeye başladı.

Yılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’den ABD’yi düşünen öğrencilerin alternatif olarak en çok İngiltere ve Kanada’yı tercih ettiğini görüyoruz. İngiltere zaten ABD için yurtdışı eğitimde doğal alternatifken, Kanada’nın öne çıkması yeni başkanın yabancılara karşı pozitif yaklaşımı sonucu ortaya çıktı. Bunun sonucu olarak biz de Akare olarak 1-7 Mart’taki fuarlarımız için Kanada’dan çok fazla üniversite ve dil okulunu Türk öğrencilerle buluşturacağız.”