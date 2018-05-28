Yaklaşık 2 milyon oyuncu arasında PlayStation konsolunda dünyada en iyi 64 oyuncu arasında yer alan İsmail Can Yerinde “Isopowerr” 28 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında Amsterdam’da düzenlenecek olan Uluslararası FIFA e-Dünya Kupası Play- Off’ta Türkiye’yi temsil edecek.

Futbolist takımı için mücadele eden Isopowerr; Türkiye’nin önde gelen teknoloji markalarından biri olan “Gururla Yerli” Vestel, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sporun en büyük destekçilerinden birisi. Isopowerr, yolculuğunu ve turnuvayı Redbull.com’da yayınlanacak olan blogunda ve Futbolist soyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşacak.

FIFA, bu yıl yeni formatında sırasıyla Barcelona ve Manchester’da ön elemeler ile Paris’te Kulüpler Şampiyonası düzenledi. Finallerden önceki son ayak olan Play Off’lar ise Amsterdam’da düzenleniyor. FIFA e-Dünya Kupası Finalleri ise ilk 16’ya kalan esporcular ile birlikte 2-4 Ağustos tarihlerinde Londra’da gerçekleşecek.

İsmail Can Yerinde, kasım ayında düzenlenen ESL Türkiye Şampiyonası’nda kupayı kazandıktan sonra mayıs ayında finalleri oynanılan ve Türkiye dışında Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan’dan esporcuların katıldığı Balkan Turnuvası’nda şampiyon oldu. Amsterdam’daki Pla-Off turuna Balkan Şampiyonu sıfatıyla katılacak olan İsmail’in hedefi ilk 16’ya girip finallere kalmak.

1998 doğumlu olan İsmail, play-off turunda şampiyon olması halinde yaklaşık 35 bin dolar ödülün de sahibi olacak. İsmail bu sene katıldığı her turnuvayı kazandı ve bu zorlu play-off turnuvası için de günde 6 saatlik antrenman programı ile çok sıkı şekilde hazırlanıyor. Ayrıca, 2017 Haziran’da özel bir turnuvada Nuri Şahin ile de maç yapan Isopowerr, çok zorlandığı mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı.