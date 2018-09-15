Uluslararası Gazze İmar Heyeti İstanbul'da

Uluslararası Gazze İmar Heyeti'nin İstanbul 'da düzenlediği üçüncü toplantısında Ürdün Mühendisler Odası Başkanı Nasir El Huneydi, bugüne kadar yaptıkları işleri paylaştı ve Türk halkına, STK'lara, belediyelere buradan bir çağrıda bulundu.

Uluslararası Gazze İmar Heyeti'nin de katıldığı Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı'nın üçüncüsü İstanbul'da gerçekleşti. Konferansta açıklama yapan Ürdün Mühendisler Odası Başkanı Nasir El Huneydi, gelecekle ilgili planlarını açıklarken, "Filistin davasına sahip çıktığımızı sizin aracılığınız ile bütün dünyaya tekrar duyuruyoruz. Bugün burada 2018 ile 2020 yılları arasında yapacağımız imar ile ilgili konuları masalara yatıracağız. Uluslararası katılım var, yaklaşık 14 ülkeden katılım var” dedi.

"40 milyon dolarlık imar çalışması"

Filistin ve Gazze'nin durumuna dikkat çeken Huneydi, altyapı eksiklikleri ve tamamen yıkılan yaşam alanları olduğunu belirterek, "Kurulduğumuz günden bugüne kadar yaklaşık 40 milyon dolara yakın imar çalışması yaptık. Gazze'de imar konusunda hastanelerden sonra önem verdiğimiz ikinci kurum ise eğitim kurumları. İsrail saldırdığı zaman ne yaş, ne kuru bırakıyor. Her yeri yıkıyor ve bu yıkılan yerlerin başında okullar geliyor. Yaklaşık 2 yıldan beri yaptığımız okullarda Gazzeli kardeşlerimiz eğitim görüyor. Son savaştan sonra bazı bölgeler tamamen yok edildi. Biz yıkılan 500 evi yeniden inşa ettik. Bu evlerin değeri 9 milyon dolardı. Özellikle altyapıya çok büyük zararlar verildi. Bundan dolayı Gazze su sıkıntısı çekiyor. Gazze'de bir gölet yaptık. Etrafına ise çocukların oynaması için park yaptık, çocukların psikolojisi bozulmasın diye. Burası aynı zamanda Gazze'nin en büyük su toplama ve arıtma sistemi. Bu projeye'de yaklaşık 9 milyon dolar harcadık. Ayrıca Gazze'nin çeşitli bölgelerine su kuyuları açtık. Yıkılan altyapıyı onardık. Yapılan saldırılarda camilerimiz de zarar görmüştü onları da onardık" diye konuştu.

"Batı Şeria ve Kudüs bölgesi de unutulmadı"

İslam coğrafyasının her yerinden ortakları olduğunu ve beraber çalıştıklarının altını çizen Nasir El Huneydi, "Batı Şeria ve Kudüs bölgesini de unutmadık. Kudüs'te Makascit Hastanesi'nde kan bankası ile ilgili çalışmalarımız oldu. Eski Kudüs evleri satın alınıyor ve bu satın alınan evler İsrail'in eline geçiyor. Ürdün ve Gazze'de ekibimiz var. İslam coğrafyasının hemen her yerinde bizimle çalışan ortak kuruluşlarımız var. Endonezya, Fas, Cezayir, Tunus'tan katılımcılarımız bugün bizimle” dedi.

"Gazze'de olmayan kan bankası projesini inşallah Kızılay ile yapacağız"

"Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı yardımları biliyoruz" diyen Nasir El Huneydi, "Türkiye'de de Uluslararası İmar Derneği ile çalışıyoruz. Türkiyedeki İmar Derneği Khuza'a bölgesinde bir hastane, bir üniversite içerisinde meslek edindirme kursu açtı ve fakir evlerini onarıp yeniden inşa ettiler. Ayrıca, Gazze'de olmayan kan bankası projesini inşallah Kızılay ile yapacağız. Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan ile görüşüyoruz. Erbakan Hoca adına bir hastane düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme ayarlamaya çalışıyoruz. Yani çalışmalarımız tüm İslam coğrafyasına yayılmış durumda. Gazze'yi ve Filistin'i yeniden yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yönetim kurulumuzda eski bakanlar, başbakanlar, milletvekilleri iş adamları ve çeşitli STK kurullarında başkanlık yapmış değerli arkadaşlarımız var. Avrupa'dan Asya'ya, Kuzey Afrika'yı bile kapsayan bir çalışmamız var. Burada dünya başkenti İstanbul'dayız, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı yardımları biliyoruz. Türk halkına, STK'lara, belediyelere buradan bir çağrımız var. Geçmişte Filistin'i ayakta tuttuğunuz gibi gelin yine Filistin'e yardım edin. Yara büyük, merhem az. Gelin Filistin'i, özellikle de Gazze'yi yeniden birlikte imal edelim".