Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu’nda, gıda konusunda sürdürülebilir kalkınma hedefleri, beslenme konusunda bugün ve gelecekte karşılaşılabilecek sorunlar ele alınacak.

Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu için geri sayım başladı. Gıda, beslenme, tarım konusunda dünyanın dört bir yanından gıda uzmanları, bilim insanları, fikir önderleri, aktivistler, şirket temsilcileri ile genç yetenekler, 4-5 Aralık tarihinde gıda konusunda sürdürülebilir kalkınma hedefleri, beslenme konusunda bugün ve gelecekte karşılaşılabilecek sorunlar için bir araya gelecekler.

Dünyada açlıkla mücadele aktivisti Bob Geldof, mavi ekonominin kurucularından Gunter Pauli, Papa Francis’e ilham veren yazar ve ekonomist Jeffrey Sachs’ın yanı sıra dünyaca ünlü uzmanlar iki gün boyunca gıdaya odaklanarak, beslenme sistemimizdeki paradokslara çözüm arayacak. Organizasyon kapsamında yiyeceklerin rolü, biyoçeşitliliği koruma ve sürdürülebilir kalkınma açısından gıda sistemi ile iyi yemek yeme alışkanlıkları ile dengeli beslenme düzeni Guido Barilla ve Slow Food’un babası olarak görülen Carlo Petrini ile tartışılacak.

İtalya’da düzenlenecek organizasyon ile Birleşmiş Milletler’in 2030 gündeminde belirlenen ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine’ ulaşmak için bilimsel verilerle en iyi uygulamaların paylaşılması, insanların ve gezegenin sağlığına saygı gösteren gıda modellerinin inşa edilmesi amaçlanıyor. Gıda tüketimi, açlık, gıdaya erişim ve obezite ile ilgili paradoksa dikkat çekilecek bu yılki BCFN Forum ile ilgili olarak BCFN Başkan Yardımcısı Luca Virginio şöyle konuştu; "815 milyon insan ya da başka bir deyişle dünya nüfusunun yüzde 11’i açlıkla mücadele ediyor. 2015 yılında bu rakam 777 milyonken, 2016 yılında 38 milyon artış gösterdi. Fazla kilolu veya obez insan sayısı hala yüksek olmakla birlikte, dünya genelinde üretilen yiyeceklerin üçte biri sofralara ulaşamadan atılıyor. Bu nedenle, BM’nin 2030 gündeminde belirtilen sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek istiyorsak, gıda modellerimizi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Geleceğimiz üzerinde daha az ağırlığı olması için her gün tabağımıza koyduğumuz yemeklerle başlayarak somut tedbirler almalıyız. Zira yiyecek tercihlerimiz hem kendi sağlığımız hem de gezegenimiz için çok önemli".

Dünyada açlıkla mücadele aktivisti Bob Geldof 8’incisi gerçekleştirilecek BCFN Forum ile ilgili olarak şöyle konuştu: "Kısa süre sonra İtalya’da Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı ile birlikte olmayı merakla bekliyorum. Yaptıkları çalışmalar hakkında çok iyi şeyler duydum. Ancak böyle kurumların çalışmaları sayesinde insanlığın gelecekte karşılaşacağı sorunları aşma şansımız olacak".

İklim değişikliği, göç ve gıda araştırması

Dünyada açlık, iklim değişikliği ve göçlerin akışı arasındaki bağlantılara dair önemli veriler BCFN Forum’da açıklanacak. BCFN ve Lucio Caracciolo liderliğinde kurulan MacroGeo şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre gıdalardaki güvensizliğin her yüzdesel artışında göç, yüzde 1,9 artıyor. Bu veriden hareketle gıda ve gıda sistemlerine ilişkin kaynakları, göç akışlarını ve rotalarını analiz eden BCFN ve MacroGeo, Avrupa-Akdeniz bölgesinde göç ve gıda konusunda yaptıkları detaylı araştırmayı paylaşacak.

Gıda sürdürülebilirlik endeksinin kapsamı genişletildi

The Economist Intelligence Unit (EIU) iş birliği ile gerçekleştirilen ve ilki geçtiğimiz yıl yayımlandıktan sonra büyük ses getiren ’Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi’nin 2017 verileri açıklanacak. BCFN Vakfı ve Ekonomist Intelligence Unit (EIU), yiyeceklerin lezzetin ötesinde ’gerçekten iyi’ olduğu ülkeleri belirlemek amacıyla Gıda Sürdürülebilirlik Endeksinin yeni edisyonunu sunacaklar. Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi, yiyecekler açısından dünyanın en sürdürülebilir ülkelerini küresel ölçekte belirliyor. Dünya nüfusunun üçte ikisini ve gayrisafi küresel hasılanın yüzde 87’sini temsil eden 25 ülkedeki gıda ve beslenme sürdürülebilirliğini belirleyen 2016 endeksinin yeni edisyonu, İspanya, Fas, Yunanistan, Portekiz, Tunus, Lübnan, Ürdün, İsveç ve Macaristan olmak üzere 9 ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişletildi. Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi için kullanılan metodoloji çeşitli yeni göstergeler eklenerek daha rafine hale getirildi ve güçlendirildi.

Gıda sürdürülebilirilği medya ödüllerine 72 ülkeden başvuru

BCFN ile Thomson Reuters Vakfı’nın geleceğimizi tehdit eden gıda ve beslenme konusuna ışık tutmak için başlattığı ’Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri’ne 72 ülkeden 500 fotoğraf, video ve makale ile başvuru gerçekleşti. Küresel gıda sisteminin üç ikilemi olan ’Açlık ve Obezite’, ’Gıda ve Yakıt’, ’İsraf ve Açlıktan Ölüm’ konularına ışık tutmak, bu konuları ele almanın yollarını bulmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek için başlatılan yarışmanın kazananları BCFN Forum’da açıklanacak.

Genç araştırmacıların en iyi projeleri ödüllendirilecek

İlki 2012 yılında yapılan ve dünyanın farklı ülkelerinden tarımsal gıda sisteminin sürdürülebilirliğini somut bir biçimde teşvik eden araştırma projelerinin değerlendirildiği BCFN YES yarışmasının bu yılki kazananları da BCFN Forum 2017’de açıklanacak. 35 yaşından genç doktora öğrencilerine ve doktora sonrası araştırma yapan akademisyenlere açık olan BCFN YES!’e bu yıl beş kıtadaki 43 ülkeden başvuran 135 proje, her biri 20 bin euro değerinde 3 teşvik ödülü için yarıştı.