Uluslararası II. Abdülhamid ve Gazi Osman Paşa Sempozyumu'nun sonuçları kitap haline geldi

Abdülhamid ve Gazi Osman Paşa Sempozyumu'ndan çıkan sonuçlardan oluşan “Bir Sultan, Bir Paşa” kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Kitapta iki tarihi şahsiyetin aralarındaki akrabalık ve iki ismin bilinmeyen birçok yönü ortaya konuldu.

Abdülhamid ve Gazi Osman Paşa Sempozyumu'ndan elde edilen sonuçlar “Bir Sultan, Bir Paşa” adıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kitap haline getirildi. Kitabın Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki tanıtımına AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tanıtım gecesinde kitabın Sultan II. Abdülhamid ile Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'nın siyasi zekası, kahramanlıkları, bilinmeyenleri, aralarındaki akrabalık ilişkisine dair birçok bilgiyi okuyuculara sunduğuna dikkat çekildi. Çok sayıda akademisyenin uluslararası sempozyumda değerlendirdiği ve anlattığı tarihsel dönemlere ışık tutan kitapta iki tarihi şahsiyetin bilinmeyen birçok yönü kitapta yer alıyor.

“Yaşadıklarımızı zamanla biz dahi unutuyoruz”

Eserin alanında çok önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bu çalışma ilçemizin ismini taşıyan Gazi Osman Paşa gibi şanlı bir insanın hem akrabalık noktasında hem politikaları, idare, fikir anlamında çok yakın ilişkide olduğu 2'nci Abdülhamid Han ile ilgili 2016 yılında uluslararası sempozyumda ortaya çıkan fikirlerin bir eser haline dönüştürülmesiydi. Çünkü yaşadıklarımızı zamanla biz dahi unutuyoruz. Daha çok akademisyenlerimizin ortaya koyduğu bu güzel çalışmaları gelecek nesillere taşıyabilmek elbette bizim için önemliydi” dedi.

“Türkiye'deki en iyi 2-3 kitaptan bir tanesi”

Bir sultanın ve bir paşanın anlatıldığı gelecek nesillere aktarılması gereken çok değerli bir kitabın okuyucuyla buluştuğunu ve herkesin bu eserden yararlanması gerektiğini ifade eden İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Bu kitap Sultan Abdülhamid'i anlamak için bugün Türkiye'deki en iyi 2-3 kitaptan bir tanesi. Bu kitapta bir öykü bir yergi yok. Bu kitapta belgelerin ışığında kaynakların ışığında Sultan Abdülhamid ve döneminin ciddi bir analizi var” ifadelerini kullandı.

Tanıtım gecesinin sonunda Başkan Usta konuşmacılara plaket ve kitap takdim ederken, tanıtıma katılan tüm vatandaşlara “Bir Sultan, Bir Paşa” kitabı hediye edildi.