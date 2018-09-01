Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği kuruldu

Uzun yıllar İstanbul’da gazetecilik yapan İzzet Aydın’ın kurucu başkanlığında faaliyete başlayan UİGAD, internet medyasını temsil edecek. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne başvuran derneğin yönetim kurulu, gerekli izinleri alarak faaliyete başladı. Derneğin Genel Başkanı İzzet Aydın, Genel Başkan Vekili Yasemin Yıldırım ve Genel Sekreteri Selçuk Taşdemir oldu. Yönetim kurulu ve kurucu üyeleri toplamda 22 kişiden oluşuyor.

"Tek olduğuma bakmayın, arkamda koca bir dünya var"

Dernek Genel Başkanı İzzet Aydın, derneğin kuruluşunu esprili bir sloganla duyurdu. "Tek olduğuma bakmayın, arkamda koca bir dünya var" sloganını paylaşan Aydın, medya sektöründe emek harcayan gazetecileri derneğe davet etti.

İnternet alanında faaliyet gösteren medya ve yayın kuruluşlarını bir çatı altında toplamayı amaçladıklarını anlatan Aydın, her yayın kuruluşunun en az bir temsilci ile dernekte temsil edilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Aydın, "Medya ve yayın kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile arasında uyumlu çalışma tesis etmeye çalışacağız. Ayrıca bütün platformlarda internet yayıncılarının hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunmayı planlıyoruz" dedi.

İnternet medyasını temsil ediyor

UİGAD, internet medyasını temsil eden bir medya derneği olarak faaliyete geçti. Politika, spor, magazin, ekonomi, teknoloji, kültür, sanat, sağlık, aktüel, yurt haberleri, yurt dışı haberler, medya, otomotiv gibi sektörlere yönelik habercilik yapan, günlük gazetelerin, TV’lerin, dergilerin, radyoların paralel yayın yapan siteleri ve haber yapan internet siteleri gibi mecralarda görev yapan herkes üye olarak dernek faaliyetlerine katkıda bulunabilecek.

Dernek; internet haberciliğini ve yayıncılığını geliştirecek çalışmalar yapacak. Bu amaçla çeşitli çalışma grupları kurulacak. Ayrıca, dernek, yayınların iş ahlak ve ilkelerine uymasını gözeterek, mesleki standartlar oluşturmayı ve bu standartları korumayı amaçlıyor.

Elektronik yayıncılık sektörünü düzenleyecek çalışmalar da yapacak olan dernek, bu faaliyetleri için akademik çalışmalar yaptırmayı ve bu tür çalışmaları desteklemeyi hedefliyor. Derneğin; yayıncılar arasında birlik sağlamak, dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek, bu alanlarla çalışmalar yaparak dernek dışındaki bu tür çalışmaları da desteklemek gibi amaçları da bulunuyor.