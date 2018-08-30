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30 Ağustos 2018 12:45

Uluslararası İstanbul Su Sporları Fan Zone Festivali Akasya’da

Uluslararası İstanbul Su Sporları Fan Zone Festivali 1-2 Eylül tarihlerinde Akasya Park’ta gerçekleşecek.

Uluslararası İstanbul Su Sporları Fan Zone Festivali Akasya’da

30 Ağustos 2018 12:45



Akasya’nın sponsorluğunda gerçekleşecek Yapılan bilgilendirmede; 12.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek festivalde yarışmalar, DJ performansları ve sürprizler eşliğinde gerçekleşeceği kaydedildi.



Çifte festival


Ayrıca, bu yıl 8-9 Eylül tarihlerinde Maltepe Şehir Parkı’nda düzenlenecek 4’üncü Uluslararası Su Sporları Festivali’ne sponsor olan Akasya’dan festival hakkında 30 Ağustos ila 7 Eylül tarihleri arasında detaylı bilgi alınıp, kayıt yaptırılabilecek. Festivalin sporcu kitleri de 5-7 Eylül arasında yine Akasya’da dağıtılacak.




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