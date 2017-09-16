Uluslararası Katibim Festivali’nde Demet Akalın rüzgarı

Festival kapsamında klasik otomobillerin eşlik ettiği kortej yürüyüşü gerçekleştirilirken, gecede sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın ise şarkılarıyla Üsküdarlıları coşturdu.

Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl 27’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Katibim Festivali başladı. Festivalin il gününde Kız Kulesi sahilinden başlayan kortej yürüyüşüne Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti milletvekilleri, mehteran takımı, çeşitli ülkelerin folklor ekipleri ile Üsküdarlı vatandaşlar katıldı. Harem’e kadar gerçekleşen kortej yürüyüşüne klasik otomobiller de eşlik etti. Sahilde oturan vatandaşların da katıldığı kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

"İstanbullular kültüre ve sanata doyacak"

Kortej yürüyüşüne katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün Üsküdar’da tam bir festival havası var. Bu yıl 27’ncisini düzenliyoruz. Üsküdar’ımızı geleneksel Katibim Festivali çok özele hazırlandık. Harem’e bu sahilden bütün Üsküdarlılara yürüyerek gidiyoruz. 2 gün boyunca bütün Üsküdarlılar bütün İstanbullular kültüre, sanata, konsere, spora doyacaklar adeta. Bu sene bu festivalimize yok yok, her şey var. Gençlere, çocuklara, yaşlılara, yetişkinlere, engellilere, kadınlara, erkeklere hem deniz de hem de kara da çok güzel festival hazırladık. Plaj futbolumuz var, sokak basketbolumuz turnuvamız var, futbol turnuvamız var. Çocuklara engellilere yönelik bir takım etkinliklerimiz var. Bütün Anadolu’nun renkleri bu iki gün boyunca hafta sonu Harem Meydanı’nda olacaklar. Şimdi Harem’de Tebessüm Kahvemizin standı var. İyi ki Üsküdar Var’ın pazarı var. 90’lar sokağının bir standı var. Karagöz ve Hacivat oyununun bizzat canlı canlı izleyenlerin oynayacağı sokağımız var. işte bu hafta Harem’de geçmişle gelecek buluşacak İnşallah” dedi.

Üsküdar’da Demet Akalın rüzgarı

Katibim Festivali kapsamında Üsküdar Harem’de konser veren Demet Akalın şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Hayranlarının isteğini kırmayan ünlü sanatçı, sahneden inerek vatandaşlarla birlikte şarkılarını seslendirdi. Üsküdarlılarla bol bol fotoğraf çekilen Demet Akalın’ı eşi Okan Kurt ve kızı Hira da izledi.