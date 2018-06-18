"Uluslararası Kent Ormanı” Eyüpsultan’da açılıyor

Çalışmalarına 2015 Kasım ayında başlanan 5 milyon 200 bin metrekarelik bir alanı kapsayan Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı, her yaş grubundan insanın; doğayı ve doğal kaynakları koruma, floranın, faunanın, ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin ne olduğunu, birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde bulunduklarını, doğal bir çevre içinde yaşayarak, görerek, dokunarak öğrenebilecekleri doğal bir eğitim ve araştırma, aynı zamanda eğlence ve dinlenme merkezi olarak tasarlandı.

Mevcut orman dokusu korundu

Bölgedeki yeşil alanları botanik park ve tema bahçeleri olarak yeniden düzenlenen Kent Ormanı’nda mevcut orman dokusu korunurken, doğanın tahrip edilmeden ve doğaya uygun malzemeler kullanılacak şekilde projelendirildi.

Ulaşım ve dolaşım yaya öncelikli olarak tasarlanan projede, doğa ile uyumlu bisiklet yolları ve etaplar arası shuttle servisi ile orman içindeki ulaşım sorunu da sağlanmış oldu.

Geleneksel Türk bahçelerimizin vazgeçilmez ağaçları arasından seçilerek Ihlamur, Çınar ve Sedir diye isimlendirilen 3 farklı kapıdan girilen Uluslararası Kent Ormanı’nda misafirler araçlarını otopark alanlarında bırakıp shuttle servislerle etkinlik alanları arasında rahatlıkla turlayabilecekler.

Doğanın kucağında fitness ve trekking

Girişte konumlandırılan Kır Lokantası ve Kır Kahvesi gibi sosyal tesislerde ihtiyaçlarını giderebilecek olan ziyaretçiler aynı zamanda ring servislerle piknik, aktivite, trekking ve fitness alanlarına rahatlıkla ulaşabilecekler.

Parka gelen misafirler 10 km uzunluğundaki patika yollarda yürüyüş yapabilirken kapı girişlerinde bulunan kiosklarda bisiklet kiralayarak da alanda gezip dolaşabilme imkanı bulabilecekler.

5-10 dakikalık yürüme mesafeleri de göz önüne alınarak belirli bölgelerde dinlenme istasyonlarının da yapıldığı Uluslararası Kent Ormanı’nda çocuk köyü, izci kamp alanı, adrenalin parkı, hayvanat bahçesi gibi çeşitli aktivite alanları da bulunuyor.

Kent ormanında yürüyüş ve piknik yaparak doğayla baş başa güzel bir gün geçiren ziyaretçiler aynı zamanda kapı girişlerinde bulunan satış üniteleri ve organik pazarda da alışverişlerini de yapabilecekler.

Yeni parklarla Eyüpsultan daha yeşil

Eyüpsultan Belediyesi, 2014’ten bu yana 31 parkı hizmete sundu, 17 parkın ise bakım ve onarımlarını tamamladı, bir parkın yapımı da devam ediyor. Oyun parkurları, ahşap olanlarıyla değiştirildi. 73 bin 895 adet ağaç ve çalı fidan dikimi, 1 milyon 505 bin 886 adet mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.

Toplamda 55 bin 117 metrekare alanda bulunan parklarda sağlık ve güzellik Eyüpsultan’ın her köşesine yayılıyor.