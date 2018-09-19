Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Allianz'dan güç birliği

Yapılan anlaşmaya göre Allianz, 2021 yılından itibaren Olimpik Hareket'in Global Olimpik Partneri olacak. 2028'e kadar devam edecek sponsorluk anlaşması kapsamında şirket; Olimpik Hareket'e, Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi de dahil olmak üzere ulusal Olimpiyat komitelerine, Olimpiyat takımlarına ve sporculara sigorta çözümleri sunacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Allianz, Allianz'ın 2021 yılından itibaren 'Global Olimpik Partner' (TOP) programına katılacağını açıkladı. Sponsorluk anlaşması kapsamında şirket, dünya genelinde Olimpik Hareket'e Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi de dahil olmak üzere, ulusal Olimpiyat komitelerine, Olimpiyat takımlarına ve sporculara, yenilikçi ve bütünleşik sigorta çözümleri sağlamak amacıyla IOC ile birlikte çalışacak. Destek; mevcut sigorta ürünlerinin yanı sıra gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkabilecek ürün ve hizmetler için sunulabilecek yeni sigorta çözümlerini de kapsayacak. 2021'de başlayacak ortaklık 2028 yılına kadar devam edecek. Bu işbirliğiyle, Olimpik Kanal da dahil olmak üzere, dijital kanallarla yeni izleyici kitlelerine ulaşmada sporun gücünü kullanmayı hedefleyecek. Uluslararası Paralimpik Komitesi'ni (IPC) 2006'dan bu yana destekleyen şirket, bu anlaşma ile birlikte 2021 yılından itibaren komitenin Global Paralimpik Partneri de olacak.

Yapılan açıklamada; sponsorluk, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nı kapsayacak. Allianz; Çin, Fransa ve İspanya'da Olimpiyat oyunlarının pazarlama haklarına 2019 yılından itibaren sahip olacak.

Bach: "Allianz'ın köklü bir spor mirası var"

IOC Başkanı Thomas Bach, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ortaklığımız, Olimpik Hareket'in dünya çapındaki cazibesini ve gücünü gösteriyor. Dünyanın her yerinde sporu desteklemek üzere Allianz'la ortaklık kurduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklıkla, karşılıklı güvene dayanan bir temel atıyoruz. Allianz'ın da bizim gibi köklü bir spor mirası var ve biz de Allianz gibi, dünya genelinde gençlerle iletişim kurarak Olimpik değerleri ve sporun gücünü tanıtmak için dijital kanalları kullanmak istiyoruz".

Baete: "Farklılıkları geride bırakarak birlik olacak cesarete sahip olduğumuzda dünya daha yaşanır bir yer olacak"

Allianz CEO'su Oliver Baete ise açıklamasında Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ile devam eden güçlü ortaklıklarına dikkat çekerek; "Sporcuların, spora ve ekip çalışmasına önem veren insanların olduğu global bir topluluğa katıldığımız için çok heyecanlıyım. IOC'nin dijital ve sosyal kanalları sayesinde, hiç olmadığı kadar çok sayıda insanla bağlantı kurup onlara sigorta alanındaki uzmanlığımızı sunacağız. İnsanların farklılıkları geride bırakarak birlik olacak cesarete sahip olduklarında, dünyanın daha yaşanır bir yer olacağına inanıyoruz" dedi.