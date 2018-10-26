Uluslararası “siber dolandırıcılık" operasyonunda 5'i yabancı 8 tutuklu

İstanbul polisince uluslararası siber dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı. "Ortadaki adam" yöntemi ile yabancı firmaları dolandıran şebekenin tamamı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Danimarka kolluk kuvvetlerinden gelen uluslararası siber dolandırıcılık şebekesi ile ilgili istihbaratı değerlendiren İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çoğu Nijeryalı uluslararası siber dolandırıcılık şebekesini tespit etti.

İddiaya göre Danimarka merkezli GM Plus adlı firmanın elektronik posta adreslerine yetkisiz erişim sağlayarak ele geçiren bilgisayar korsanları, "Ortadaki adam" yöntemini kullanarak firmalara sahte faturalar göndermeye başladı.

Danimarka polisinden Türk polisine geçilen ihbar notu

Dolandırıldıklarını fark eden firma yetkilileri geçtiğimiz Mayıs ayında Danimarka polisine başvurdu. Danimarka kolluk kuvvetleri yaptıkları incelemelerde, bilgisayar korsanlarının izinin Türkiye'de olduğunu belirleyerek İstanbul polisi ile bağlantıya geçti.

Türk polisine gönderilen yazıda, Danimarka'da yer altı kabloları üzerinde faaliyet yürüten GM Plast Grup adlı şirketin elektronik posta adreslerine korsanlarca yetkisiz erişim sağlanarak ele geçirildiği, sahte faturalar gönderilip 1 milyon 416 bin Dolar paranın “Işıkdağ Tekstil Aksesuar Sanayi Ticaret Limited Şirketi"nin Türkiye'de bulunan banka hesaplarına gönderildiği bildirdi.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ağlarında “Otunba Cash” mahlası ile yer alan Nijeryalı Emanuel Aneke ve çetesini tespit etti. Gönderildiği ileri sürülen Türk şirketin paravan olduğu ve paravan şirketle bağlantıları olan Türk Z.I., E.D. ve N.M adlı dolandırıcıları gözaltına aldı. 3 Türk tutuklanırken, polis soruşturmayı derinleştirerek çetenin yabancı üyelerini takibe aldı.

İlk önce uluslararası firmaların elektronik posta adresleri ele geçiriliyor

Yüz binlerce dolarlık vurgun yapan bilgisayar korsanlarının kaldıkları adresleri tek tek tespit eden polis, uluslararası alanda dolandırıcılık yapan korsanların elebaşılığını Nijeryalı Emanuel Aneke'nin yürüttüğünü ve ekibinde 4 Nijeryalının olduğunu ortaya çıkardı. Uluslararası ticaret yapan firmaların elektronik posta adreslerini ele geçirip, bu firmaların e-mail adreslerine benzeyen harf grupları ile başka mail adresleri oluşturan şebekenin, sahte mailler üzerinden şirketlerle bağlantıya geçerek ödemeleri açtıkları paravan şirketlerin hesaplarına yönlendirdikleri belirlendi.

Operasyonlarda 5'i Nijeryalı 8 bilgisayar korsanı ele geçirildi

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 18 Ekim'de İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Emanuel Aneke'yi kaldığı lüks otelde, O. Popoola, A.A. Oyemade, A.T. Fajolu ve B.O. Balogun isimli diğer 4 Nijeryalı'yı da Bağcılar'da kaldıkları lüks sitede yakalayarak gözaltına aldı. Şebeke lideri Aneke'nin kullandığı lüks otomobile de el koyan siber polisi, adreslerde yapılan aramalarda, 17 cep telefonu, 15 sim kart, 3 flaş bellek, 4 bilgisayar, 1 hafıza kartı, 20 bin dolar, 5 bin euro, değeri 65 bin dolar olan 5 kolye, 3 bileklik, 2 kelepçe, 2 yüzük, 1 küpe, Rolex saat ve çok sayıda uluslar arası suç teşkil eden belge ele geçirdi.

Yakalanan zanlıların tamamı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyon anı polis kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, zanlıların kaldıkları adreslere yapılan baskın anları, ele geçen para ve takılar ile zanlılara kelepçe vurulma anları yer alıyor.