Uluslararası Su Sporları Festivali başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl ilk kez uluslararası statüde düzenlenen Su Sporları Festivali başladı. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Su Sporları Alanı’nda 8-9 Eylül tarihlerinde organize edilen festival, müzik eşliğinde sabah sporları ile başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde gerçekleştirilen su topu müsabakası kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte denizde yapılan şov nefesleri kesti.

Su Sporları Festivali’nin bu yıl 4’üncüsünün düzenlendiğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, “Bu sene bizim için daha önemli, çünkü hem uluslararası düzeye taşıyoruz hem de vatandaşlarımızın katılımına açıyoruz. Bu sene İstanbullulardan çok yoğun bir katılım bekliyoruz. 7’den 70’e bütün vatandaşlarımızın kendini bulabileceği etkinliğimiz var” dedi.

Söyleşiler, sahne performansları, eğlenceli etkinlikler, yarışmalar ve konserlerin yer alacağı festival alanında aileler ve çocuklar için su savaşı, balon sapanı, şişme balonla atlama, survivor parkuru, kürek-yelken simülasyonları ve kum havuzu gibi pek çok etkinlik sunuluyor.