Uluslararası Su Sporları Festivali’nin basın lansmanı yapıldı

Uluslararası Su Sporları Festivali’nin basın toplantısı Kuruçeşme’de gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Spor İstanbul, 8-9 Eylül tarihlerinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda bu sene ilk kez uluslararası statüye kavuşan 4. Uluslararası Su Sporları Festivali’ni düzenleyecek. Festival öncesinde basın lansmanı Kuruçeşme Rıhtım’da yapıldı. Geceye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, çeşitli konsolosluklar ile davetliler katıldı. ’Suya Spora Dokun’sloganı ile yapılacak festivale 9 ayrı branşta Rusya, İspanya, Arjantin, Almanya ve İngiltere gibi 25 farklı ülkeden 130 yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 500 sporcu katılacak.

Abdulhalim Aksu: “Halkımızın su sporlarına ilgisini artırmak istiyoruz”

Türkiye’nin en büyük spor şirketi olduklarını ifade eden Abdulhalim Aksu, “41 tesiste, 25 farklı branşta ve 567 eğitmenle vatandaşlara spor hizmeti veriyoruz. Sporla sağlıklı nesillere doğru projemizle sabah 8 ile akşam 5’e kadar 39 ilçemizde 35 bin vatandaşımıza hizmet verdik. 20’ye yakın ulusal ve uluslararası etkinlikler yaptık. Sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Dünyanın en çok katılımlı çocuk maratonunu gerçekleştirdik. Vodafone Maratonu’na bu yıl 40. yıl dolayısıyla ayrı çalışıyoruz. Unutulmaz bir maraton tecrübesi yaşatacağız. Su sporları branşını marka bir organizasyonla uluslararası seviyeye çekmek istiyoruz. Halkımızın su sporlarına ilgisini artırmak istiyoruz. Halkın da katılacağı bireysel ve aile aktiviteleri olacak. Katılım tamamen ücretsiz. Tüm halkımızı davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Mevlüt Uysal: “Dünyada ortasından şu geçen tek şehiriz”

Bu yıl 4. kez yapılan Su Sporları Festivali’nin bu yıl uluslararası nitelikte yapılacağını söyleyen, “Daha önce ulusal yapılıyordu. Dünyada ortasından şu geçen tek şehiriz. Bu denizde, boğazda değişik aktiviteler, çalışmalar yapılıyor. İstanbul’un 6 tarafı denizle çevrili. Böyle bir şehirde su sporları ile ilgili yeterli şeyler yapılıyor mu dersek, yeterli diyemeyiz. Su sporları festivali İstanbulumuzu su sporlarıyla daha fazla anılır hale getirecektir. Bu konuda özellikle bu festivali İBB Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul A.Ş ve 6 federasyonla birlikte yapıyoruz. Paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Her federasyonumuzun kendi alanındaki yarışmalar olacak. Yine bundan önce ilgili sporcular davetliydi. Halkımız da davetli. Halkımız görmesi gereken aktiviteler olacak. Konsolosluklarımıza teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadı. İnanıyoruz ki Maltepe Orhangazi alanımız 1 milyon karelik bir alan. İçinde su sporları alanı olarak ayrılmış yerler var. Bu alanda inşallah her yıl devam edeceğiz. İstanbul, her konuda sudan daha fazla istifade etmeli. Bu festivalle başta gençlerimiz ve İstanbulluların su ile daha fazla ilgileneceğine inanıyoruz. Spor Bakanlığımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mevlüt Uysal’a konuşmasının ardından paralimpik milli yüzücü Karin Öcal, elleriyle yaptığı resmi takdim etti. Lansman denizde yapılan gösterilerle sona erdi.