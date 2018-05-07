“Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri" sahiplerini buldu

Törende İsveç’ten Kudüs’e yürüyen Benjamin Ladraa’ya ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal takdim etti.

Kudüs’ün simgelerinden Zeytin Dağı’nın adını taşıyan “Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri” töreni ve “Kudüs’ün Son Yüzyılı” belgeselinin galası, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı. Ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak katıldı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen ödül töreninde Filistin’in bağımsızlık mücadelesini Hanzala karakteriyle tüm dünyaya duyuran Naci el Ali’ye, Endonezya’da Filistinli kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapan Adara Relief International adlı sivil toplum örgütünün kurucusu aktivist Nur Fitri Taher’e, 24 yaşındayken İsrail devleti görevlilerince zırhlı buldozerle ezilerek katledilen Rachel Corrie’ye ve Batı Şeria’daki insan hakları ihlallerine yönelik farkındalığı artırmak için ülkesi İsveç’ten Kudüs’e yürüyen Benjamin Ladraa’ya “Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülü” verildi.

Ladraa’ya ödülü Başkan Uysal verdi

Aktivist Benjamin Ladraa’ya ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal takdim etti. Ödüle layık görüldüğü için teşekkür eden Benjamin Ladraa, “Adalete inanıyorum. İnsan onurunun önemine inanıyorum. Bir işgal varken, çocuklar hapsedilirken, insanlar barışçıl gösterilerde vurulurken biz nasıl aktivist olmayalım? Filistin’de gördüklerimden sonra ülkeme döndüğümde bir süre ağlamaya devam ettim ve ne yapabileceğim konusunda düşünmeye başladım” dedi.