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01 Mart 2018 12:26

UMED Medya Okulu sona erdi

Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla başlatılan Medya okulu sona erdi.

UMED Medya Okulu sona erdi

01 Mart 2018 12:26


UMED tarafından başlatılan Medya okulu eğitimleri sonrası 36 kişi, sertifika aldı. Yedi hafta boyunca devam eden Medya Okulu sona ererken, sertifikalar, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek törenle sahiplerine teslim edilecek.



"Sırada Diyarbakır var, hedef 81 il"


UMED Başkanı Aslan Değirmenci, "İstanbul UMED Medya okulunda mülakatlar sonucunda belirlenen öğrencilere alanında uzman ve deneyimli gazeteciler tarafından Haber Yazım ve Teknikleri, Televizyon Haberciliği, Muhabirlik, İnternet Medyası ve Editörlüğü, Dış Habercilik, Medya Etiği ve Kültür Sanat Muhabirliği eğitimleri verildi. Medya okulunda, öğrencilerin algı gücünü artırmak, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri için çaba sarf ettik. Eğitimler sonucunda başarılı olan öğrenciler sertifika almaya hak kazandılar" dedi.


Değirmenci, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’a verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, Ankara ve İstanbul’dan sonra yeni Medya okulunun Mart ayında Diyarbakır’da açılacağını, hedeflerinin ise 81 ile ulaşmak olduğunu vurguladı.




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