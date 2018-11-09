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UMED Medya Okulu ve Sinema Akademisi sertifika programı düzenlenecek

Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla başlatılan sertifikalı İstanbul UMED Medya Okulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Sinema Akademisi için sertifika töreni düzenlenecek.


Medya Okulu'nda 36 katılımcı, Sinema Akademisinde ise 18 katılımcı sertifika alacak. Tören, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 17 Kasım Cumartesi günü 13.00'da Bahariye Mevlevihanesinde gerçekleştirilecek.


İstanbul UMED Medya Okulu Koordinatörü Burak Öztürk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"İstanbul UMED Medya Okulu ile Eyüpsultan Belediyesi işbirliği ile 7 hafta süren çok verimli bir eğitim programı oldu. Bir çok medya kuruluşundan branşında uzman gazetecileri konuk ettik. Eğitime katılan, gazeteciliği öğrenmek isteyen arkadaşlar için de çok güzel bir deneyim oldu. Bize her türlü desteği sunan Eyüpsultan Belediye Başkanımız Remzi Aydın'a da çok teşekkür ediyorum.”



Medya okulu


Eyüpsultan Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen ve yedi hafta süren eğitimlere, Uğur İslamoğlu, Ömer Özkök, Mustafa Güngör, Nazif Karaman, Osman Ateşli, Gökçen Göksal, Salih Eser, Recep Yeter, Mustafa Yıldız, Ekrem Kızıltaş, Halime Kökçe, Burak Öztürk, Kemal Gümüş ve Kenan Kıran katıldı.



Sinema Akademisi


Eyüpsultan Belediyesinin konferans salonunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen Sinema Akademisinde, Abdulhamit Güler, Sinan Sertel, Fatih Özcan, Yeşim Tonbaz, Naim Kanat ve Mehmet Önder katılımcılara eğitim verdi.

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