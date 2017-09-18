Ümit Kalko: ’’TEOG sisteminin kalkmasında hiçbir sakınca yoktur’’

Bundan sonra Türkiye’de tarihe, sosyal derslere, kültürel derslere, sanatsal derslere, hele hele sportif derslere, akademik dersler kadar önem verirsek işte o zaman bizler başarılı oluruz’’ dedi.

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın açılışını Silivri’de yeni açılan Mektebim Kampüsü’nde yapan Ümit Kalko, yeni açılan kampüs hakkında bilgiler verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TEOG sisteminin kaldırılması konusundaki açıklamasını değerlendirdi. Kalko, Eğitim yılının açılışını, eğitimcilerin bayramı olduğunu söyledi.

Eğitim yılının açılış gününü bayram olarak nitelendiren Kalko, ’’Bu günü biz eğitimcilerin, bayram günü olarak nitelendirebiliriz. Türkiye’de yaklaşık 80 bin okulda eğitim ve öğretim zili çaldı. Öğrencilerimiz bir aradayız. Bizim bütün temennimiz; öğrencilerimizin daha mutlu, daha huzurlu, daha başarılı, daha vatanını ve milletini seven, akıl ve bilim yolunda giden, milli ve manevi değerlere sahip çıkan yapılarla ve nesillerle geleceğimizi teminat altına almak. Bu nedenle bizim için bayram günü diyebiliriz’’ şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TEOG sistemini kaldırılmasına yönelik açıklamasını değerlendiren Kalko; ’’Cumhurbaşkanımızın açıkladığı TEOG sisteminin kaldırılmasıyla alakalı görüşüne kesinlikle katılıyorum. Buna sadece TEOG olarak bakılmaması kanaatindeyim. Gerekirse çok büyük çalıştaylar ve kurultaylar yaparak, dünyadaki birçok eğitim bilimcilerini Türkiye’ye davet ederek ve Türkiye’deki eğitim bilimcilerle beraber oturup 100 yıllık eğitim planlaması yapmak gerekir. Anaokulundan üniversiteye kadar, mesleki eğitimden sosyal bilimler eğitimine varana kadar komplike bir çalışma içersine girilip yapılırsa asıl o zaman daha vücut bulur.TEOG sisteminin dezavantajı sadece akademik başarıyı ölçmesidir. Bizler, sadece sınavlara hazırlan nesil mi yetiştirmek istiyoruz? Yoksa yaşama hazırlanan nesil mi yetiştirmek istiyoruz? Sınavda başarılı nesiller olup yaşamda başarılı nesiller olamamaktansa, yaşamda başarılı olan nesiller yetiştirmek biz için asıl olandır. Yaşamda başarılı olmanın tek yolu sadece akademik başarıdan geçmiyor,akademik başarıyla beraber sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılar da gelmekte. Bu bağlamda TEOG yerine aslında artık sınavları kaldırmamız, sadece Türkiye’de yüzde3 ile 5 arasında olan özel liselerimize ve özel konsepti olan devlet liselerimize puanla alınması gerekir. Bu puanlamaları okullar kendi sınavlarında yapar, kendi sınavlarına göre seçerler. Bu sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde ve ÖSYM’nin kontrolünde yapılır. Bunun dışında kalan yüzde 95’lik lise sayılarımızın tamamı da ikametgah usulüyle öğrenci seçimi yaparsa o zaman TEOG sisteminin kalkmasında hiçbir sakınca yoktur. Bundan sonra Türkiye’de tarihe, sosyal derslere, kültürel derslere, sanatsal derslere, hele hele sportif derslere akademik dersler kadar önem verirsek işte o zaman bizler başarılı oluruz.

Silivri’deki yeni kampüs hakkında bilgi veren Kalko: ’’ Yaklaşın 12 bin m2 kapalı alan sahip, içinde çocuklarımızın yeteneklerini keşfedecekleri ve keşfettikleri alanları da geliştirebilecekleri bütün sosyal ortamlara sahip. Özellikle Silivrimizin en büyük konferans salonuna, kapalı spor salonuna, buz pateni alanına, yarı olimpik yüzme havuzuna ve özellikle öğrencilerimizin çok istediği tenis kortu alanına varan kadar bütün önemli alanlar ve sosyal ortamlar kampüs tasarlanırken planlandı’’ dedi.