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19 Temmuz 2018 10:15

Ümit Meriç’in ‘Dualar ve Aminler’ kitabının yeni baskısı raflarda

Ümit Meriç’in ‘Dualar ve Aminler’ kitabının genişletilmiş yeni baskısı raflardaki yerini aldı.

Ümit Meriç’in ‘Dualar ve Aminler’ kitabının yeni baskısı raflarda

19 Temmuz 2018 10:15


Türk edebiyatının önemli fikir ve dava adamı Cemil Meriç’in kızı Ümit Meriç’in dualarının, yakarışlarının, şükürlerinin yanı sıra tüm insani duygularını samimiyetle kağıda döktüğü ‘Dualar ve Aminler’ kitabının genişletilmiş yeni baskısı Kapı Yayınları’ndan çıktı.


Ümit Meriç, ruhundan yükselen sesi kitabının bir bölümünde şu kelimelerle dile getirdi:


"İslam ümmeti şu anda yaşayan iki milyar insandan ibaret değil. Asr-ı Saadet’te Mekke’nin zulmünden Medine’nin şefkatine sığınan ashaptan, kıyamet kopmadan hemen önce ruhu kabzedilecek olan Hollandalı ya da Endonezyalı Müslüman’a kadar bin yıllardır yaşamış ve yaşayacak olan bütün bir Müslüman silsilesi, cennetin kapısından geçip huzurunda buluşmak için bekleşiyor. Allah’ım bizleri de senin ve Habib’inin sevgilisi olan o her ırktan ve renkten insanlar arasına dahil olmaya layık kıldıklarından eyle. Amin


Sıcak bir yaz günü Üsküdar Mihrimah Sultan Camii avlusunda, ailesiyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmış bir küçük kız, iyi yürekli bir zatın kendisine aldığı bir külah dondurmayı, şadırvana oturmuş seve seve yalıyor. Sonra yanına koşup oturan sıska kediye külahını uzatıp bir yalım da ona ikram ediyor. Allah’ım, bize lütfettiğin nimetlerin bir cüz’ünü muhtaç-ı himmet olanlara takdim ederken bizi eli korkudan titreyen cimrilerden değil, yüreği sevgiyle kabaran kullarından eyle. Amin."




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