Ümit Milli Takım, İsveç'i 1-0 yendi

Grup'taki 9. maçında deplasmanda grup lideri İsveç'i 1-0 mağlup etti.

UEFA 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 6. Grupta'ki 9. maçında Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda grup lideri İsveç'i 1-0 yendi. Helsingborg şehrindeki Olympia Stadyumu'nda oynanan maçta ay-yıldızlıların golünü 32. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti. Grupta oynadığı son 3 maçı da kazanma başarısı gösteren Türkiye, bu galibiyetle puanını 14'e çıkararak üçüncü sıraya yükseldi. Finallere katılma şansı kalmayan Ümit Milli Takımı, gruptaki 10. ve son maçını 16 Ekim'de deplasmanda Macaristan ile oynayacak.

Karşılaşmanın 89. dakikasında oyuna giren Yıldırım Mert Çetin ilk defa ay yıldızlı formayı giymiş oldu.