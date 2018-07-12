Ümit Sanlav: “Dijital dönüşüm 15 Temmuz gecesi başladı”

Sosyal Medya Savaşları kitabı Yazarı, Medya ve PR Danışmanı Ümit Sanlav, sosyal medyanın 15 Temmuz gecesi milli bütünlüğü korumada başat rol oynayarak dijital dönüşüm gerçeğini ortaya koyduğunu söyledi.

Sanlav, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin gerçekleşmemesinde sosyal medyanın en önemli etken olduğunu ifade ederek, "Yakın geçmişimizde ‘boş işler’ olarak nitelendirilen sosyal medya, 15 Temmuz gecesi milli bütünlüğümüzü korumamızda başrol oynarken, güçlü Türkiye’nin şifrelerinin dijital dönüşümde olduğu gerçeğini ortaya koydu. Çevrimiçi platformlardan yapılan çağrılar, haberler ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzaktan bağlandığı canlı yayınlar; vatandaşın sağlıklı bilgilendirilmesi ve kahramanca direnişi ile birleşince, darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı" dedi.

“Darbenin altyapısı sosyal medyada hazırlandı”

Darbenin alt yapısının sosyal medyada hazırlandığını belirten Ümit Sanlav, darbe girişiminin öncesini, darbe girişimi anını ve sonrasını şu cümlelerle ifade etti: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "diktatör" algısı oluşturup, darbeyi meşru gösterecek bir zemin hazırlamak, sosyal medyada yapılan algı operasyonlarının ilk ayağını oluşturdu. Bu paylaşımlar FETÖ tarafından yönetilen yüz binlerce hesap ve komuta merkezinden yapılan yayınlarla desteklendi. FETÖ örgüt elemanları, kendi aralarında haberleşebilecekleri gizli sosyal medya uygulamaları indirdiler ve bunlar üzerinden haberleştiler. Türkiye’deki sosyal medyaya erişimin engellenmesine dair çalışmalar yapıldı. Viral reklamlarla ve darbeyi işaret eden sosyal medya paylaşımlarıyla mesajlar verildi. Zaman Gazetesi 5 Ekim 2015’te yayınlanan (bebeğin doğum süresi olan 9 ay 10 gün sonra 15 Temmuz’a denk geliyor), sirenlerin ardından ‘gülen’ bebekli reklam filmi gibi gizlenmiş mesajlar yaydılar. Örgütün elebaşı denecek isimler tarafından (Emre Uslu, Osman Özsoy gibi), twitter üzerinden darbeyi işaret eden tweetler atıldı.”

Bazı sosyal medya mecralarına erişimin engellendiğini söyleyen Medya ve PR Danışmanı Sanlav, “Darbe girişimi başladığı andan itibaren sosyal medya sitelerine erişimin kısıtlanmasını sağladı. Türkiye’den bağlanan internet kullanıcıları; Twitter, Facebook ve YouTube’a erişemedi. Türk kullanıcılardan gelen erişim şikayetleri üzerine resmi hesabından Türkçe ve İngilizce tweetler atan twitter, ‘Kasıtlı olarak hizmetimizin ülke çapında yavaşlatıldığından şüpheleniyoruz’ yazdı” diye konuştu.

“Vatandaşlar Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine, darbe girişimine direnmeye başladı”

İletişim WhatsApp üzerinden sağlandığına vurgu yapan Sanlav, “Darbeye kalkışan terör örgütü mensupları iletişimlerini WhatsApp üzerinden sürdürürken, vatandaş da özellikle AK Partili yönetimler ve STK’lar tarafından kurulan WhatsApp gruplarından irtibat halinde kalarak, iletişimi sürdürdü. Sosyal Medya erişiminin sağlandığı ilk dakikalarda saat 00:30’da, FaceTime üzerinden ilk olarak CNN Türk, ardından diğer TV kanallarına canlı bağlantı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları demokrasi ve vatana sahip çıkmaya davet etti. Erdoğan daha sonra kişisel ve Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter ve Facebook hesaplarından da darbeye karşı direniş çağrılarını tekrarladı. Bu ana kadar WhatsApp üzerinden irtibat sağlayan vatandaş Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine, darbe girişimine direnmeye başladı. Bu direniş vatandaşlar tarafından sokaklar kadar, sosyal medya mecralarında da desteklendi ve büyüdü. Başbakanlık resmi Twitter hesabı da kararlı bir şekilde darbeye karşı direnişteydi. Başbakan Yıldırım tweetlerinde, darbe girişiminin ordunun emir komuta zinciri dışında gerçekleştirildiğini ordu komutanlarının ifadesi ile dile getirdi. Erişimin normale döndüğü sosyal medyada organizasyon bütünlüğünü #DarbeyeHayır etiketi ile sağlanırken, operasyonlar, yetkililerden gelen açıklamalar ve tüm gelişmeler paylaşılmaya devam etti. Meydanlara çıkanlar, Facebook ve Periscope üzerinden canlı yayınlar ile ülke genelindeki durumu anlık olarak aktardı” açıklamasında bulundu.

“FETÖ örgüt elemanları tarafından dezenformasyon yapıldı”

Darbe girişimi sonrası sosyal medyada çeşitli etiketlerle halkın meydanlara çağrıldığını kaydeden Ümit Sanlav, FETÖ’nün örgüt elemanları tarafından soysal medyada dezenformasyon yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

“Darbe karşıtları sosyal medya üzerinden 15 Temmuz’da #DarbeyeHayır derken, 16 Temmuz’da #MilletçeMeydanlardayız etiketi ile meydanlarda toplanmaya devam etti. “Darbeci vatan hainleri ne sosyal medyada ne de silahlı mücadelede istediğini elde edemeyince, bu kez vatan ve demokrasi sevdalılarının vatanına ve bayrağına sahip çıkma operasyonunu değersizleştirmek, itibarsızlaştırmak için düğmeye bastı. Sosyal medyada, vatandaşın askere eziyet ettiğine dair FETÖ’nün trol hesapları ve FETÖ örgüt elemanları tarafından dezenformasyon yapıldı.”

"İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığında düğmeye basıldı"

Güçlü Türkiye’nin şifrelerinin; ekonomik bağımsızlık, demokratik reformlar, ticari atılımlar, teknoloji üretimi ile 2023 ve 2071 vizyonlarındayer aldığını ifade eden Medya ve PR Danışmanı Ümit Sanlav, “Sadece İHA, SİHA ve Savunma Sanayi alanında yüzde 20’den yüzde 65’e çıkan yüzde 100 yerli ve milli üretim, teknoloji üretimi konusundaki ciddiyetimizi ortaya koymaktadır. Aselsan gibi bir yüz akı markamıza yapılan yatırımlar ortada. Önümüzde akıllı şehir projelerinden, enerji projelerine dek pek çok atılımla dünya lideri olmaya hazırlanan bir Türkiye Cumhuriyeti geleceği duruyor. Bu konuda ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığında düğmeye basıldı. Yıllardır düzenlediğimiz eğitim teknolojileri zirvelerinde değerli görüşleri ile eğitimin camiasının ufkunu açan Prof. Dr. Ziya Selçuk’un bakan olarak atanması, dijital dönüşümün eğitim camiasında başlayacağının somut adımı oldu” şeklinde konuştu.