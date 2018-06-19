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19 Haziran 2018 13:11

Ümit Tuncel’in acılı ailesi konuştu

Ayakları 50 numara olduğu için İngiltere’de bir dönem araba kullanma ehliyeti alamayan ve bu nedenle uzun süre gündem olan Ümit Tuncel’in ailesi, Büyükçekmece’de gasilhane önünde işlemlerin bitmesini bekliyor.

Ümit Tuncel’in acılı ailesi konuştu

19 Haziran 2018 13:11

Tuncel’in acılı ailesi konuştu.


İngiltere’de yaşayan 2 metre 14 santim boyundaki 38 yaşındaki Türk mühendis Ümit Tuncel geçtiğimiz gün akşam saatlerinde tatil için geldiği Büyükçekmece’de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tuncel’in kesin ölüm nedeni için otopsi yapılırken, cenaze işlemler için acılı aile Büyükçekmece’de gasilhane önünde bekliyor.


Tuncel’in kardeşi Nazlı Yanılmaz, ağabeyinin Türkiye’ye geldiğinden haberi olmadığı ifade ederek, "Ölüm saati ve ölüm yeri ile ilgili çok farklı şeyler söyleyenler var. Şüpheli ölüm olarak adlandırıldığı için otopsi yapıldı bunun sonucunu 2 ay sonra alabileceğiz. Son dönemlerde özellikle ailesi olarak Türkiye’ye gelip gittiğinden bizim haberimiz olmuyordu" dedi.



Uzun süre kalp masajı yapılmış


Tuncel’in eşinin kardeşi Aynur Sancaktar ise, "Bizde kalıyordu. Çarşamba günü gelmişti. Pazar gecesi de sabaha karşı rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Bir saat kalp masajı yapıldığı söylendi bize. Maalesef kaybettik" diye konuştu.



Haberlerden sonra ehliyet alabilmiş


Ümit Tuncel, 2009 yılında İngiltere’de ayaklarının 50 numara olması nedeniyle ehliyet alamamış, bu nedenle de günlerce medyanın gündeminde kalmıştı. Tuncel, İngiltere’de de çıkan haberlerden sonra ehliyet alabilmiş.


Öte yandan Tuncel’in ikindiye müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.




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