Ummanlı iş adamını İstanbul’a çağırıp gasp eden 5 Suriyeli yakalandı

Zanlıların 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ummanlı iş adamı A.A.H.’nin sosyal medya üzerinde tanışıp ticaret yapma vaadiyle İstanbul’a davet eden kişilerce 3 Ağustos Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanından minibüsle alındıktan sonra 4 kişi tarafından dövülerek gasp edildiği ihbarını aldı. Umman’ın başkenti Muskat’tan Türkiye’ye gelen A.A.H.’ın şikayeti üzerine harekete geçen polis, ilk olarak yabancı iş adamını Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan alan minibüsün plakasını tespit etti. Aracın plakasından yola çıkarak zanlıların izini süren emniyet güçleri, minibüsün Esenyurt’ta A.B. adlı kişiyi ait olduğunu ve kiralandığını belirledi. Aracı o gün kullanan kişilerin kimlik ve adreslerini tek tek tespit eden polis, yapılan çalışmalar neticesinde aynı gece sabaha karşı Esenyurt’ta 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisler, Ummanlı işadamı A.A.H. ile internet üzerinden iletişim kurup ticaret yapma vaadiyle İstanbul’a davet eden O.H. ile iş adamını Sabiha Gökçen Havalimanı’da minibüsle karşıladıktan sonra döverek gasp ettiği iddia edilen M.H., M.B., M.D. ve K.E. adlı Suriyeli 5 kişilik gasp şebekesini çökertti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, gasptan elde ettikleri tahmin edilen bin 400 Amerikan doları, 2 bin 960 Türk lirası para, 5 adet cep telefonu, 2 adet yüzük ve Ummanlı işadamı A.A.H.’ye ait pasaport ve gaspta kullandıkları bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve polisteki sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen gasp şebekesine mensup Suriye uyruklu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan O.H., M.H., M.B. ve K.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.D. adlı şüphelinin ise ‘adli kontrol’ hükümlerince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.