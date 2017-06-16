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16 Haziran 2017 15:40

Ümraniye, Afrika ülkesi Habeşistan’ın Dire Dewa kenti ile kardeş oldu

Ümraniye Belediyesi ve Habeşistan’ın Dire Dawa Belediyesi’nin kardeş şehirler olması yönünde başlatılan çalışmalar tamamlandı ve her iki şehrin belediye meclislerinde alınan kararlarla kardeş şehir protokolü imzalandı.

Ümraniye, Afrika ülkesi Habeşistan’ın Dire Dewa kenti ile kardeş oldu

16 Haziran 2017 15:40


Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları Av. Mahmut Eminmollaoğlu ve Mesut Özdemir Afrika ülkelerinden olan Habeşistan’ın Dire Dawa Belediye Başkanı İbrahim Osman Farah ile kardeş şehir protokolü imzaladı. İmzalanan sözleşmenin ardından Ümraniye Belediyesi, Dire Dawa Belediyesi ve Deniz Feneri’nin işbirliği ile Dire Dawa’da yapılacak yetimhane hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


Ayrıca Ümraniye Belediyesi ve Habeşistan Dire Dawa Belediyesi ile imzalanan kardeş şehir protokolü imza töreninden sonra hatıra ormanında iki belediye adına ağaç dikimi yapıldı. Ümraniye Belediyesi, Dire Dawa Belediyesi ve Deniz Feneri’nin işbirliği ile Dire Dawa’da yapılacak yetimhanenin ise arsa tahsisi sağlandı.


Habeşistan’ın önemli yerlerine ziyaretler gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları Av. Mahmut Eminmollaoğlu ve Mesut Özdemir sonrasında Habeşistan Dire Dawa Yetim İftar Programına katılarak yetimlere Ümraniye Belediyesi’nin hediyelerini ulaştırdı ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın selamlarını ilettiler.




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