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Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'dan göçükle ilgili açıklama:

Ümraniye’de meydana gelen göçükle ilgili bilgi veren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Parseller durak istasyon çalışmasının depoya giden tünelin başlangıcında bir göçme.

Ümraniye'de meydana gelen göçükle ilgili bilgi veren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Parseller durak istasyon çalışmasının depoya giden tünelin başlangıcında bir göçme. Bu göçmede iki kardeşimiz güvenlik görevlisi zannediyorum rahmet-i Rahman'a kavuştu. Ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.


Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Kur'an Sempozyumu öncesi Ümraniye'de meydana gelen göçükle ilgili açıklamalarda bulundu.



“Geniş bilgiyi metroyu bizzat yapan firma yetkililerinden ve teknik ekipten alabilirsiniz”


Göçükte hayatını kaybeden güvenlik görevlilerin ailelerine başsağlığı dileyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Üsküdar Ümraniye Metromuz geçtiğimiz günlerde açıldı. Bu metromuza dikey olarak bağlanan Kadıköy Kartal metro hattından dikey bağlanan hatlar var. Bunlardan birisi de Bostancı Dudullu Parseller hattıdır. Bu hattın çalışması esnasında parseller durak istasyon çalışmasının depoya giden tünelin başlangıcında bir göçme. Bu göçmede iki kardeşimiz güvenlik görevlisi zannediyorum rahmet-i Rahman'a kavuştu. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Arzu edilmeyen bir şey ama sonuçta güzel bir hizmet yaparken, böyle arada sırada kazalı vakalar da oluyor. Geniş bilgiyi metroyu bizzat yapan firma yetkililerinden ve teknik ekipten alabilirsiniz” dedi.

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