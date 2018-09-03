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03 Eylül 2018 13:56

Ümraniye Belediyesi 120 öğrenciyi üniversiteli yaptı

Bilgi Evi ve Kültür Merkezleri ile ilçenin dört bir yanındaki çocuklara ve gençlere ulaşan Ümraniye Belediyesi, bu merkezlerde verdiği üniversiteye hazırlık ve takviye kursları sayesinde gençlerin daha başarılı olmasını sağlıyor.

Ümraniye Belediyesi 120 öğrenciyi üniversiteli yaptı

03 Eylül 2018 13:56

Geçmiş yıllarda birçok genci üniversiteli yapan Ümraniye Belediyesi; bu yıl da 120 öğrenciyi üniversiteli yaptı.


Ümraniye Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere hazırlık kursları verdi. Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kurslarda alanında uzman 10 öğretmen görev aldı. Toplam 210 öğrencinin katıldığı kurslar Eylül’de başlayıp sınav tarihine kadar devam etti. Üniversiteye hazırlık kursları sonrasında gerçekleşen sınavda başarı elde ederek tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere rehberlik hizmeti de sunuldu. Kurslara katılan 210 öğrenciden 120’si girdikleri üniversite sınavı neticesinde; Tıp Fakültesi, Hukuk, Okul Öncesi Öğretmenliği, Hemşirelik, Türk Dili ve Edebiyatı, Endüstri Mühendisliği ve Sosyal Hizmetler gibi birçok bölüme girmeye hak kazandı.




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