Ümraniye Belediyesi, Bosna'da aşure dağıttı

Ümraniye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda Ümraniye'nin farklı noktalarında onlarca kazan aşure dağıtırken kardeş şehri Fojnica'yı unutmadı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu; Fojnica Çarşı Camii'nde kılınan cuma namazı sonrasında Bosnalı kardeşlerine aşure dağıttı.

Aşure ayının bolluk ve bereketini kardeş şehriyle paylaşan Ümraniye Belediyesi; Bosna Hersek'in Fojnica ilçesinde bu yıl da aşure dağıttı. Fojnica Çarşı Camii'nde kılınan Cuma Namazı'na ve sonrasındaki aşure dağıtım programına Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın yanı sıra; AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Orta Bosna Kantonu Orman, Su ve Tarım Bakanı Salkan Merdzanic, Bosna Federasyonu Milletvekili ve aynı zamanda İslam Birliği Başkanı Ramiz Mesa, Fojnica Belediye Başkanı SabahudinKlisura ve Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek Müdürü Mehmet Akif Yaman katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Cuma Namazı sonrasında Fojnica Çarşı Camii'nin cemaatine hitap ederek Boşnak halkının kendileri için öneminden ve Ümraniye ile Fojnica'nın kardeşliklerinden bahsetti. Osmanlı Devletinin bu coğrafyada yaptıklarını anlatan Başkan Hasan Can, “Bosna halkı ebediyete kadar Türkiye'nin kardeşi ve dostu olarak kalacak, sizlerin özgürlüğü ve durumu bizler için çok önemli. Bosna bizim tarihten bugüne kardeşimizdir ve biz birbirimize kimsenin koparamayacağı tarihî ve kültürel bağlarla bağlıyız. Bu yüzden Bosna Hersek'te Fojnica'da yaptığımız çalışmalarla sizlerle bir araya gelmek, güzel günlerimizde kardeşlerimizle beraber olmak istiyoruz” dedi.

Konuşmasının ardından Fojnica İslam Meclisi'ne katkılarından dolayı Başkan Hasan Can'a, Bosna Federasyonu Milletvekili ve aynı zamanda İslam Birliği Başkanı Ramiz Mesa teşekkür plaketi takdim etti.

Cuma Namazı'nın ardından Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu ve protokol cami cemaatine ve Bosnalı kardeşlerine Ümraniye Belediyesinin aşçıbaşıları tarafından yapılan aşureleri ikram ettiler.