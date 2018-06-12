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12 Haziran 2018 15:10

Ümraniye Belediyesi çifte bayram yaşattı

Ümraniye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Ümraniye Belediyesi çifte bayram yaşattı

12 Haziran 2018 15:10

İki gün süren yardım dağıtım programlarında toplamda 835 aileye yardım yapıldı.


Ümraniye Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşen dağıtım programına Başkan Hasan Can’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Karataş da katıldı. İki gün süren yardım dağıtım programlarında toplamda 835 aileye yardım yapıldı.


Ümraniye Belediyesi Nikâh Sarayında gerçekleşen yardım dağıtım programında bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 2004 yılından beri yapılan yardımlar hakkında detaylı bilgi verdi. Başkan Hasan Can, Ümraniye’ye 3 adet sosyal market kazandırdıklarının altını çizerek, “Necip Fazıl, İstiklal ve Saray mahallelerimizde bulunan sosyal marketlerimizden 9 bin aile yararlanıyor. Rabbim gücümüzü kuvvetimizi arttırsın ki, sizlere daha fazla yardım edebilelim” dedi.


“Geçmiş Kadir Geceniz ve gelecek Ramazan Bayramınız mübarek olsun” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Hasan Can, “Bayram, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin mükafatı olarak Allah’ın bize hediyesidir” dedi.


Başkan Hasan Can’ın konuşmasının ardından Ümraniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtımı yapıldı.




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