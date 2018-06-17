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17 Haziran 2018 20:42

Ümraniye Belediyesi çocuklara çifte bayram yaşattı

Ümraniye Belediyesi, bayram günü çocukları unutmadı.

Ümraniye Belediyesi çocuklara çifte bayram yaşattı

17 Haziran 2018 20:42

Kurulan dev oyun alanlarına gelen çocuklar gönüllerince eğlendi.


Her bayramda olduğu gibi bu bayramda çocukları doyasıya eğlendiren Ümraniye Belediyesi, çocuk şenliği etkinlikleri kapsamında Alemdağ Caddesi Santral mevkiinde kurduğu dev lunaparkla çocuklara çifte bayram yaşattı. Ümraniye Belediyesi çocukları unutmadı. Ramazan Bayramı’nın 2’nci gününden itibaren başlayan Çocuk Şenliği etkinliklerini bayramın 3’üncü gününde de devam etti. Alemdağ Caddesine kurulan dev lunaparkla çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuk Şenliğine katılan tüm veli ve çocuklar, etkinliklerin düzenlenmesinde başta Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can olmak üzere Ümraniye Belediyesine teşekkürlerini sundu.




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