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11 Temmuz 2017 11:39

Ümraniye Belediyesi eski kıyafetleri doğaya yeniden kazandırıyor

Ümraniye Belediyesi, kullanılmış olan giysi, ayakkabı ve ev tekstili gibi ürünleri yeniden kullanılmasını sağlamak amacıyla ilçenin farklı noktalarına giysi konteyneri yerleştirecek.

Ümraniye Belediyesi eski kıyafetleri doğaya yeniden kazandırıyor

11 Temmuz 2017 11:39


Ümraniye Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekledi. İlçe temizliğine büyük önem veren Ümraniye Belediyesi bu kapsamda kullanılmış olan giysi, ayakkabı, ev tekstil ürünlerinin konteyner sistemi ile toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla Ümraniyelilere bir hizmeti daha sunmaya hazırlanıyor.


Proje kapsamında Ümraniye Belediyesi, ilçenin 35 mahallesine 2 ay içerisinde 200 adet konteyner yerleştirerek hem çevreye fayda sağlayıp hem de ihtiyaç sahibi insanlarla arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyor.




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