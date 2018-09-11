Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi'ndeki kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Ümraniye Belediyesi tarafından yıllardır ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek çıkarılan Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde kazanlar kaynamaya yüzler gülmeye devam ediyor. Her gün ekiplerce yaklaşık 250 aileye 3 çeşit yemek ulaştırılıyor.

Sosyal Belediyeciliği ilke edinen Başkan Hasan Can başkanlığındaki Ümraniye Belediyesi, ilçede yaşayan yardıma muhtaç ailelere her fırsatta destek olmaya devam ediyor. Halil İbrahim Sofrası Aşevi, modern ve sağlıklı koşullarda yardıma muhtaç ve kimsesiz 250 aileye her gün dört adet araçla 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Şartlar ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak aş götüren Ümraniye Belediyesi Aşevi ekipleri, kış mevsiminin zorlu hava koşullarında da kimsesiz ve yoksul insanlar için sabahın erken saatlerinde işbaşı yapıyor. Yemek yapamayacak durumda olduğunu bildiren herkese, gerekli tahkikatları yapmak kaydıyla yardım eli uzatan belediye ekipleri, her gün Ümraniye'nin her mahallesine yemek ulaştırıyor. Bu sayede Ümraniye'de hem gönüller doyuyor, hem de yüzler gülüyor.

Aynı zamanda vatandaşların zor günlerinde onların yanında olmayı şiar edinen Ümraniye Belediyesinin cenaze hizmetleri kapsamında dağıttığı yemekler de Halil İbrahim Sofrası Aşevi aşçılarının ellerinden çıkıyor. 7 gün nöbet sistemiyle çalışan cenaze yemeği ekipleri, vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmayarak, onlara karşı komşuluk görevini de ifa ediyor.

Öte yandan Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahipleri unutulmuyor ve 4 çeşit sıcak yemek götürülüyor.

Ümraniyeli ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise yapılan bu hizmetten oldukça memnun olduklarını kaydederek, belediyenin yaptığı bu çalışma sayesinde sofralarında sıcak yemek olduğunu ifade ettiler.