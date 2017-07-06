Ümraniye Belediyesi kalıcı eserlerine yenilerini ekliyor

Ümraniye Belediyesi, halkın; sosyal, kültürel ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına her vesile ile katkılarda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, ilçe genelinde yaptırdığı kültür merkezlerinden bilgi evlerine, sağlık binalarından muhtarlıklara, park ve bahçelerden camilere, sosyal marketlerden aşevlerine gibi 400’ü aşkın kalıcı eserlerine yenilerini ekliyor.

İnşaat yapımları devam eden eserler şöyle; Elmalıkent Mahallesi Şehit Köksal Karmil İmam Hatip Ortaokulu Ek Hizmet Binası ve Mescid İnşaatı, İstiklâl Mahallesi Aşevi ve Spor Kompleksi, Madenler Anadolu İmam Hatip Lisesi Kompleksi ve Kapalı Spor Salonu ile Yurt binası inşaatı, Ümraniye Büyük Ulu Camii, Ümraniye Şehir Stadyumu.

Projesi tamamlanarak yakında inşası başlayacak olan kalıcı eserler ise, Altınşehir Mahallesi’ne Bilgi Evi ve Muhtarlık Hizmet Binası, İnkılap Mahallesi’ne Bilgi Evi ve Muhtarlık Hizmet Binası, Necip Fazıl Mahallesi’ne Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu, Huzur - Parseller Mahallesi’ne 30 Derslik İlkokul Binası, Çamlık Mahallesi’ne 17 Derslik İlkokul Binası, Necip Fazıl Mahallesi Gökdoğan Caddesi ile Yeşilyurt Sokak kesişimine cami.