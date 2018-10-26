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Ümraniye Belediyesi ve KOSGEB yeni iş kuracaklara destek oluyor

Ümraniye Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle, iş kurmak isteyen yeni girişimci adaylarına yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri veriliyor.


Ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması için Ümraniye Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle uygulamalı girişimcilik eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda yeni girişimci adaylarının iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi sorumluluklarının farkına varmaları, kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla uygulamalı girişimcilik eğitimleri almaları sağlanıyor. Ümraniye Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen girişimcilik eğitimlerinden 2016 yılından bugüne kadar toplamda 491 kişi girişimcilik sertifikası almaya hak kazandı. Ayrıca 2018 yılı itibariyle 300 kişilik kontenjan ayrılan proje kapsamında 4 günlük eğitim verilecek.

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