Ümraniye Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Futboldan basketbola, tenisten jimnastiğe birçok dalda eğitimin verileceği Yaz Spor Okulu’na kayıtlar başladı.

Her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulu’nda yüzlerce öğrenciye hem tatil hem de eğitim imkânını bir arada sunan Ümraniye Belediyesi bu yıl da düzenlediği yaz spor okulu ile 7-14 yaş arası öğrencilere 7 branşta eğitim veriyor. Çocuklar burada bir taraftan eğitici sosyal aktivitelere katılarak kendilerini geliştiriyor, diğer taraftan da tatillerini değerlendirmiş oluyorlar. Yaz Spor Okulu’nda öğrenciler; futbol, voleybol, basketbol, tekvando, karete, jimnastik, masa tenisi eğitimleri alacaklar. Eğitimler branşlara göre; Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı Spor Tesisleri ve Ümraniye Dudullu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda uzman hocalar eşliğinde gerçekleştirilecek. Yaz Spor Okulları 25 Haziran ve 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ümraniye Belediyesi Yaz Spor Okulları’na kayıt yaptıracak ailelerin aşağıda yazan evraklar ile belirlenen noktalara gelmeleri gerekiyor.