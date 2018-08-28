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28 Ağustos 2018 11:03

Ümraniye Belediyesinden doğaya büyük destek

Belediye personeli içinden uzmanlaştırılan ekipleriyle birçok alanda kendi işini kendi yapan Ümraniye Belediyesi, ambalaj atıklarının toplanması konusunda da her gün belirlenen mahallelerde atık toplama çalışmalarına devam ediyor.

Ümraniye Belediyesinden doğaya büyük destek

28 Ağustos 2018 11:03


2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da İstanbul’un en temiz 1’inci ilçesi seçilen Ümraniye Belediyesi, ilçedeki geri dönüşüm çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince belirlenen mahallelerde her gün 6 adet araçla ev ve işyerlerinden ambalaj atıkları toplanıyor.


Ekipler tarafından toplanan ambalaj atıkları, toplama-ayırma tesisine götürülüp, burada, ayırma bantlarında türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenip balyalanarak, geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bu çalışmalar neticesinde çöp depolama sahalarına giden atıklar azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor, geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılarak, toplama maliyetlerinin düşürülmesinin ardından hammadde tasarrufu sağlanmış oluyor.




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