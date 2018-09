Ümraniye Belediyesinden öğretmenlere anlamlı hediye

Göreve geldiği ilk günden bu yana bulunduğu her platformda gençlere, onların eğitimine ve eğitimcilere verdiği önemi vurgulayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenleri unutmadı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber belediye ekipleri tarafından ilçede bulunan 99'u resmi, 210'u özel okul olmak üzere toplamda 214 okul ziyaret edilirken, üzerinde Başkan Hasan Can'ın “Çok kıymetli meslektaşlarımıza 2018-2019 eğitim öğretim yılında; sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Allah yardımcımız olsun” yazılı tebrik mesajının yer aldığı Benjamin süs bitkisi hediye edildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılında bir kez daha unutulmadıklarını gören öğretmenler, her alanda eğitime destek veren kendisi de bir eğitimci olan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'a teşekkürlerini sundu.