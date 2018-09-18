İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ümraniye Belediyesinden öğretmenlere anlamlı hediye

Ümraniye Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenleri unutmayarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tüm okullara belediye ekiplerince Benjamin süs bitkisi hediye edildi.


Göreve geldiği ilk günden bu yana bulunduğu her platformda gençlere, onların eğitimine ve eğitimcilere verdiği önemi vurgulayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenleri unutmadı.


2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber belediye ekipleri tarafından ilçede bulunan 99'u resmi, 210'u özel okul olmak üzere toplamda 214 okul ziyaret edilirken, üzerinde Başkan Hasan Can'ın “Çok kıymetli meslektaşlarımıza 2018-2019 eğitim öğretim yılında; sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Allah yardımcımız olsun” yazılı tebrik mesajının yer aldığı Benjamin süs bitkisi hediye edildi.


2018-2019 eğitim öğretim yılında bir kez daha unutulmadıklarını gören öğretmenler, her alanda eğitime destek veren kendisi de bir eğitimci olan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'a teşekkürlerini sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.