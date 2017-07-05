Ümraniye Belediyesi’nden okul bahçesine portatif yüzme havuzu

“Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın” sloganı ile 7-14 yaş grubu çocuklar ve gençler profesyonel yüzme hocaları eşliğinde; her türlü filtrasyon ekipmanlarının yer aldığı ve ph-klorlamanın düzenli olarak yapıldığı modern yüzme havuzlarında haftada iki gün yüzme kursu eğitimi alacaklar.

Çocukların sağlıklı büyümeleri ve spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayan Ümraniye Belediyesi, bu yaz tatilinde çocuklara bir sürpriz yaptı. Ümraniye Belediyesi ücretsiz yüzme kurslarıyla, bir kez daha çocukların tatil keyfine mutluluk katacak.

Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Eminmollaoğlu, “Tatile gitme imkanı bulamayan, denize gitmeye imkanı bulamayan çocuklarımız Ümraniye’nin 15 okulumuzun bahçesinde böyle bir imkan oluşturduk. Ve haftanın 6 günü cuma günleri hariç 7 ile 14 yaş arası çocuklarımıza hitap ediyor. Her havuzumuzda 3 tane eğitmenimiz var. Eğitmenlerimiz burada günde 7 seans yüzme eğitimi veriyorlar. Ve bu eğitimlerde de hiçbir şekilde imkan bulaman öğrencilerimiz hem yüzme öğrenmiş oluyorlar hem de bu yazın kavurucu sıcaklarında serinlemiş oluyorlar” dedi.

Yüzme öğrenen çocuklar havuzu çok beğendiklerini söyleyerek Ümraniye Belediyesi’ne teşekkür etti.