Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 13:50

Ümraniye Belediyesi’nden okul bahçesine portatif yüzme havuzu

Okulların kapanması ile birlikte çocuklara birbirinden farklı eğitim ve etkinlikler hazırlayan Ümraniye Belediyesi 7-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz 15 farklı okulun bahçesine portatif yüzme havuzu kurdu.

Ümraniye Belediyesi’nden okul bahçesine portatif yüzme havuzu

05 Temmuz 2017 13:50


“Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın” sloganı ile 7-14 yaş grubu çocuklar ve gençler profesyonel yüzme hocaları eşliğinde; her türlü filtrasyon ekipmanlarının yer aldığı ve ph-klorlamanın düzenli olarak yapıldığı modern yüzme havuzlarında haftada iki gün yüzme kursu eğitimi alacaklar.


Çocukların sağlıklı büyümeleri ve spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayan Ümraniye Belediyesi, bu yaz tatilinde çocuklara bir sürpriz yaptı. Ümraniye Belediyesi ücretsiz yüzme kurslarıyla, bir kez daha çocukların tatil keyfine mutluluk katacak.


Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Eminmollaoğlu, “Tatile gitme imkanı bulamayan, denize gitmeye imkanı bulamayan çocuklarımız Ümraniye’nin 15 okulumuzun bahçesinde böyle bir imkan oluşturduk. Ve haftanın 6 günü cuma günleri hariç 7 ile 14 yaş arası çocuklarımıza hitap ediyor. Her havuzumuzda 3 tane eğitmenimiz var. Eğitmenlerimiz burada günde 7 seans yüzme eğitimi veriyorlar. Ve bu eğitimlerde de hiçbir şekilde imkan bulaman öğrencilerimiz hem yüzme öğrenmiş oluyorlar hem de bu yazın kavurucu sıcaklarında serinlemiş oluyorlar” dedi.


Yüzme öğrenen çocuklar havuzu çok beğendiklerini söyleyerek Ümraniye Belediyesi’ne teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:46
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!