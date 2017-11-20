Ümraniye Belediyesi’nden vatandaşlara psikolojik danışmanlık hizmeti

Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi’ndeki Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ne Ümraniyelilerin ilgisi yoğun olduğu gözlendi.

İnsanlar hayatta kendi başlarına çözemeyebileceği bir uzmana danışmadan üstesinden gelemeyebileceği problemlerle karşılaşabiliyor. Mevcut kaynaklar, bu zorlukları çözmek için yeterli olmayabiliyor ve bu gibi dönemlerde psikolojik yardıma ihtiyaç duyulabiliyor. Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi de ilçedeki vatandaşların her alandaki ihtiyaçlarını karşılamaları noktasında yaptığı çalışmalardan biri olan Psikolojijk Danışmanlık Merkezi’nde birçok Ümraniyeliyi ağırlıyor.

Yetişkin ve çocuklara ayrı olarak verilen psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar; telefonla randevu alıyor ve sonrasında Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi’ndeki Psikolojik Danışma Merkezi’nde hizmet alıyor. Binlerce Ümraniyeliye hizmet veren merkeze; terapi hizmeti almak isteyen herkes başvurabiliyor. Gerekli bilgi için vatandaşlar 0216 443 5600 numarasından bilgi alabiliyor ve ya kadinailehizmetleri@gmail.com adresine mail atarak soruları iletebiliyor.